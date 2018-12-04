Друге життя: український студент створив стартап зі збору "вбитої" електротехніки

Фото: колаж РБК-Україна

Винахідники в основному приймають від людей старенькі комп'ютери, ноутбуки і wi-fi роутери

Студент Національного університету "Львівська політехніка" Василь Ракочий створив стартап зі збору та переробки старої електроніки. Автор оригінальної бізнес-ідеї розповів, що безкоштовно навчається у Tech StartUp School в рамках їхнього проекту "Стартап прорив", передають "Факти".

За словами винахідника, одного разу йому потрібно було організувати на заході зону технологій, і він вирішив показати глядачам, що знаходиться всередині комп'ютера. Але оскільки розбирати свою техніку студенту не хотілося, він розмістив у соцмережі оголошення про пошук неробочого комп'ютера. Надійшло багато відгуків, що "наочно показало проблему - в Україні немає куди здати на утилізацію стару апаратуру".

"Я подумав, чому б мені цим не зайнятися. Згуртував навколо себе хлопців, яких зацікавила ідея. Зараз у нашій команді дев'ять людей. У жовтні нинішнього року ми стали створювати систему збору та переробки електроніки", - розповів Ракочий.

Наразі хлопці вже відкрили 9 пунктів прийому - це ремонтні майстерні та магазини електроніки, які підтримали ініціативу винахідників.

"Вони розмістили відповідні оголошення з логотипом "Коло". До них люди приносять утиль, а ми його потім забираємо. На нашу ініціативу відгукнулися власники майстерень по ремонту техніки - у них накопичуються перегорілі деталі", - продовжив Василь.

Студент розповів, що було узято на озброєння принцип роботи американської компанії, що займається подібним брухтом - працездатній техніці шукають застосування, а неробочу розбирають та сортирують на відходи - віддирають мідь, алюміній, материнські плати. Придатні запчастини складають окремо - може, комусь вони стануть у нагоді в роботі.

Також хлопці налагодили співпрацю зі стартап-компанією, яка робить з материнських плат прикраси.

Ракочий повідомив, що їх команда в основному приймає від людей старенькі комп'ютери, ноутбуки та wi-fi роутери.

"Поки наш спартап - це, по суті, студентський гурток. Щоб почати заробляти, треба повчитися ведення бізнесу", - говорить він.

Досвід подібних фірм за кордоном показує - гроші надходять від продажу працездатної електроніки, здача вторсировини приносить лише невеликий дохід, зазначив студент і додав ,що хлопці також займуться створенням прикраси із запчастин.

Як повідомлялося раніше, наприкінці жовтня в столиці відбувся форум інновацій, Kyiv Smart City Forum 2018, який є одним з головних подій Східної Європи.

Також ми писали про те, що Одеська національна академія харчових технологій запатентувала кілька нових цікавих рецептур - йдеться про штучний мед, який пропонують готувати з цукру, лимонної кислоти і виноградного соку.

Нагадаємо, що в Україні створили унікальну зоряну абетку мови жестів. Одна зірка - популярний співак або шоумен демонструє одну букву і так весь алфавіт.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна