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Кмітливий українець збудував енергодом і не платить комунальні (відео)

STYLERЖиття    11.01.2019 - 08:59

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Винахідник Віталій Майборода з Полтави живе без комунальних послуг, а все тому, що йому вдалося побудувати енергоефективний купольний будинок на дачній ділянці. Як працює цей самий будинок чоловік розповів журналістам у сюжеті Сьогодні.

Віталій стверджує, що тепло і світло є, однак платіжки за них не приходять. Його будинок виділяється на тлі інших незвичайною купольною формою, а також він оснащений різними пристроями на даху.

Кмітливий українець збудував енергодом і не платить комунальні (відео)Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Колишній військовий інженер розповідає, що будинок обійшовся йому в 15 тисяч доларів, але зате тепер він не буде віддавати за опалення та електроенергію. Адже на даху у нього сонячні панелі і вітрогенератор.

Сонця майже немає, але сонячна батарея все одно працює, якщо з'явиться вітер - вітрогенератор почне крутитися. Електроенергія, яку виробляють сонячні панелі і вітрогенератор, потрапляє у два акумулятора. Віталій стверджує, що акумуляторів йому вистачає на 1-3 дні, якщо немає сонця.

Крім того, в будинку є так звані "накопичувачі тепла", які навіть при морозній погоді можуть давати до +50. Зберігає тепло і купольна форма будинку. Разом з винахідником живе його донька. Вона визнає, що винахід батька дійсно дуже гарний.

"Спочатку я дуже сильно дивувалася, мені тут дуже комфортно перебувати, постійно хочеться прилягти на диван, трохи поспати, енергетика тут дійсно дуже велика", - каже Віталіна Майборода.

Нагадаємо, що українець створив робота, який вміє готувати чай. Ігор Кочет зізнався, що робот був створений у подарунок коханій дружині.

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