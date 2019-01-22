Российский эксперт предрек жителям Крыма страшную гуманитарную катастрофу

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По мнению ученого, Россия должна договариваться с Украиной

Горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар, который является старшим научным сотрудником Института водных проблем РАН, предупредил, что уже в мае этого года в оккупированном РФ Крыму может закончиться питьевая вода. Об этом сообщают "Факты".

Крымский полуостров не может существовать без Украины, без воды его ждет катастрофа, рассказал эксперт в интервью изданию. Медовар считает, что России нужно договариваться с Украиной о возобновлении поставок воды или же о покупке украинской воды.

"В мае может закончиться питьевая вода. Раньше через Крымский канал перебрасывалось по 300 кубометров пресной воды в секунду. Сейчас Украина этот канал перекрыла. Наши правители говорят: не беда. Будем брать воду из Кубани или Дона. Построим акведук и пустим по нему воду", - отметил ученый.

Иллюстративное фото: pixabay.com

По мнению российского эксперта, даже у населения РФ, которое берет воду из этих рек, уже есть проблемы - вода уже солоноватая, поскольку не успевает очищаться. Тогда, как можно говорить о "перекачке" воды в Крым из региона, и без того страдающего от недостатка питьевой воды, - задается вопросом ученый.

Ранее материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде, которая поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.

К слову, в оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца без паспорта - его привлекли к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что газовые соглашения 2009 года привели к войне на востоке и аннексии Крыма.

Ранее мы также сообщали о том, что в комитете парламента по иностранным делам заявили, что Верховная Рада недостаточно уделяет внимания вопросу коренных народов.