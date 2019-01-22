Російський експерт передрік жителям Криму страшну гуманітарну катастрофу

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На думку вченого, Росія повинна домовлятися з Україною

Гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар, який є старшим науковим співробітником Інституту водних проблем РАН, попередив, що вже в травні цього року в окупованому РФ Криму може закінчитися питна вода. Про це повідомляють "Факти".

Кримський півострів не може існувати без України, без води його чекає катастрофа, розповів експерт в інтерв'ю виданню. Медовар вважає, що Росії треба домовлятися з Україною про поновлення поставок води або ж про купівлю української води.

"У травні може закінчитися питна вода. Раніше через Кримський канал перекидалося по 300 кубометрів прісної води за секунду. Зараз Україна цей канал перекрила. Наші правителі говорять: не біда. Будемо брати воду з Кубані або Дону. Побудуємо акведук і пустимо по ньому воду", - зазначив учений.

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На думку російського експерта, навіть у населення РФ, яке бере воду з цих річок, вже є проблеми - вода вже солонувата, оскільки не встигає очищатися. Тоді, як можна говорити про "перекачування" води в Крим з регіону, який і без того страждає від нестачі питної води, - задається питанням вчений.

Раніше материкова Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді, яка надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Після захоплення Криму українська влада припинили подачу води на півострів.

До речі, в окупованому Криму ФСБ затримала українця без паспорта - його притягнуто до відповідальності за порушення правил проходу в прикордонну зону.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що газові угоди 2009 року призвели до війни на сході і анексії Криму.

Раніше ми повідомляли про те, що в комітеті парламенту з закордонних справ заявили, що Верховна Рада недостатньо приділяє уваги питанню корінних народів.