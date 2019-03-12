Переход на летнее время: как перевод часов повлияет на здоровье

Фото: Переход на летнее время (коллаж РБК-Украина)

Как переход на летнее время в марте 2019 года повлияет на здоровье украинцев – в материале Styler

В Украине переведут часы на летнее время 31 марта. Постепенная настройка на долгий день и короткую ночь и перевод стрелок часов – обычная для Украины практика, которая существует у нас уже много лет.

Перевод часов в Украине происходит дважды осенью - на "зимнее" время и весной – на "летнее" время. Согласно постановлению Кабмина "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью – на час раньше.

Несмотря на то, что к такой практике в нашей стране уже давно привыкли, все же переход на летнее время может негативно повлиять на здоровье.

Как именно переход на летнее время влияет на состояние здоровье украинцев и как избежать негативного влияния перевода часов?

Фото: Переход на летнее время может вызвать перепады настроения, слабость и проблемы с сердечно-сосудистой системой (pixabay.com)

Часто это негативно влияет на самочувствие даже абсолютно здоровых людей. Например, могут возникать нарушения сна и смена настроения. Впрочем, врачи часто говорят, что переход на летнее время более вреден, чем переход на зимнее. Потому что тогда человек спит на час меньше. А вот во время перехода на зимнее время – на час больше.

Как известно, спать нужно не менее 7-8 часов в сутки, чтобы чувствовать себя здоровым, поэтому перевод часов может повлиять на качество сна. В таком случае врачи советуют лечь спать раньше, чтобы не почувствовать негативного влияния.

Более негативно перевод часов влияет на тех, кто имеет сердечно-сосудистые болезни. У них может "скакать" давление, ускоряться сердцебиение. К тому же, особенно внимательно к своему здоровью советуют относиться тем, кто имеет любые хронические болезни. Также – беременным женщинам и мамам, которые кормят ребенка грудью. Также нужно очень внимательно отнестись к состоянию здоровья малышей и проследить, чтобы они хорошо высыпались.

Фото: В период перевода часов надо хорошо высыпаться, напоминают врачи (pixabay.com)

Переход на летнее время может привести к раздражительности, перепадам настроения. В отличие от перевода часов на зимнее время, весной человек может чувствовать вялость, слабость.

Врачи советуют хорошо высыпаться, но не только в день перевода часов, а всегда. Надо взять себе за правило ложиться спать за час-два до полуночи, и тогда утром вы будете иметь значительно больше сил для того, чтобы бодро начать новый рабочий день. Также врачи советуют активно двигаться, ведь это – еще один важный фактор хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

Напомним, ранее стало известно, зачем нужно переходить на летнее время. Также в статье были названы "плюсы" и "минусы" перевода часов весной в Украине.

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