Умер известный грузинский актер и певец

Ранее у артиста обнаружили онкологическое заболевание

В столице Грузии Тбилиси на 56-м году жизни скончался грузинский актер и певец Гио Хуцишвили. Об этом сообщает Министерство культуры и спорта Грузии.

"Министерство культуры и спорта Грузии выражает соболезнования по поводу смерти Гио Хуцишвили", - сказано в сообщении.

Фото: Гио Хуцишвили (lenta.ru)

Хуцишвили было 55 лет. По информации Общественного телевидения Грузии, перед смертью он боролся с онкологическим заболеванием.

Фото: Гио Хуцишвили (1tv.ge)

За две недели до смерти артиста перед зданием Тбилисской филармонии была открыта именная звезда Хуцишвили. Певец принял участие в торжественной церемонии открытия.

Хуцишвили сыграл в десятках фильмов, в том числе в таких лентах, как "Хареба и Гоги", "Наш черед, ребята", "Праздник греха" и "Любовь с акцентом" и "Тбилиси-Тбилиси". Он также внес значительный вклад в популяризацию грузинской песни.

Ранее сообщалось, что умер бывший гитарист известной британской рок-группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн. Музыканту было 68 лет. О трагедии стало известно 11 июня. Причина смерти музыканта не сообщается.

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