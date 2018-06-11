Помер відомий грузинський актор і співак

Раніше у артиста виявили онкологічне захворювання

У столиці Грузії Тбілісі на 56-му році життя помер грузинський актор і співак Гіо Хуцишвілі. Про це повідомляє Міністерство культури та спорту Грузії.

"Міністерство культури та спорту Грузії висловлює співчуття з приводу смерті Гіо Хуцишвілі", - сказано в повідомленні.

Фото: Гіо Хуцишвілі (lenta.ru)

Хуцишвілі було 55 років. За інформацією Громадського телебачення Грузії, перед смертю він боровся з онкологічним захворюванням.

Фото: Гіо Хуцишвілі (1tv.ge)

За два тижні до смерті артиста перед будівлею Тбіліської філармонії була відкрита іменна зірка Хуцишвілі. Співак взяв участь в урочистій церемонії відкриття.

Хуцишвілі зіграв у десятках фільмів, у тому числі в таких стрічках, як "Хареба і Гоги", "Наша черга, хлопці", "Свято гріха" і "Любов з акцентом" і "Тбілісі-Тбілісі". Він також зробив значний внесок у популяризацію грузинської пісні.

Раніше повідомлялося, що помер колишній гітарист відомої британської рок-групи Fleetwood Mac Денні Кируэн. Музикантові було 68 років. Про трагедію стало відомо 11 червня. Причина смерті музиканта не повідомляється.

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