Умер известный украинский архитектор

Иллюстративное фото (pixabay)

Архитектору было всего 62 года

В Одессе скончался главный архитектор города Александр Голованов. Об этом сообщает сайт "Одесская жизнь" со ссылкой на Одесский городской совет.

В Одессе, на 62-м году жизни, умер начальник городского управления архитектуры и градостроительства Александр Голованов.

Фото: Александр Голованов (facebook.com/arxmaster)

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, главный архитектор города давно и тяжело болел. Последние годы он часто уходил на больничный и передавал дела Михаилу Шайденко.

Однако, Голованов старался до последнего дня выходить на работу и принимать участие в заседаниях профильных комиссий и работе исполнительных органов.

Александр Голованов родился в Одессе в 1956 году. Закончил Одесский инженерно-строительный институт. На протяжении жизни работал архитектором во многих госучреждениях, вел научную деятельность в ОГАСА.

Главным архитектором города Одессы Голованов стал четыре года назад. Занимался реконструкцией Кирхи и Нового рынка "Привоз". Возглавлял архитектурную мастерскую "Архмайстер".

Почетный работник строительства и архитектуры, имеет множество наград и статус заслуженного архитектора Украины.

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Видео: STYLER.rbc.ua