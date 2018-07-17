Помер відомий український архітектор

Ілюстративне фото (pixabay)

Архітектору було всього 62 роки

В Одесі помер головний архітектор міста Олександр Голованов. Про це повідомляє сайт "Одеське життя" з посиланням на Одеську міську раду.

В Одесі, на 62-му році життя, помер начальник міського управління архітектури і містобудування Олександр Голованов.

Фото: Олександр Голованов (facebook.com/arxmaster)

Як повідомили в прес-службі Одеської міської ради, головний архітектор міста давно і важко хворів. Останні роки він часто йшов на лікарняний і передавав справи Михайлу Шайденко.

Однак, Голованов намагався до останнього дня виходити на роботу і брати участь у засіданнях профільних комісій та роботу виконавчих органів.

Олександр Голованов народився в Одесі в 1956 році. Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут. Протягом життя працював архітектором у багатьох держустановах, вів наукову діяльність в ОДАБА.

Головним архітектором міста Одеси Голованов став чотири роки тому. Займався реконструкцією Кірхи і Нового ринку "Привоз". Очолював архітектурну майстерню "Архмайстер".

Почесний працівник будівництва та архітектури, має безліч нагород і статус заслуженого архітектора України.

Нагадаємо, помер Народний артист України.

Закарпатський обласний осередок Національної хореографічної спілки України повідомив про смерть Михайла Суслікова. Відомому закарпатському хореографу, народному артистові України було 96 років.

Відео: STYLER.rbc.ua