Умер известный украинский оператор

Иллюстративное фото (pixabay)

Он участвовал во многих популярных проектах

Скончался известный украинский оператор Вадим Савицкий. Информацию о его смерти подтвердил продюсер компании Star Media Евгений Шегай, сообщает "Детектор Медиа"

Тело украинского режиссера обнаружили в его собственной квартире вечером в понедельник, 13 августа. Причины смерти не сообщаются.

Оператор Вадим Савицкий работал над такими известными проектами, как мюзиклы "12 стульев", "За двумя зайцами", "Нежная королева". На его счету такие фильмы, как "Странное Рождество", "Третий лишний", сериалы "Обучаю играть на гитаре", "Неприкасаемые", "Время любить", "Все равно ты будешь мой", "Аметистовая сережка", "Восточные сладости".

В последнее время Савицкий работал над сериалом "Восточные сладости -2".

Фото: Вадим Савицкий (twitter.combulvargordona)

Долгое время работал вместе с Максимом Паперником.

"За время работы как-то втягиваешься и в ритм, и в режим, забываешь обо всем на свете, даже о семье. Близких практически не видишь. Помню, в прошлом году жена просила, чтобы я, приходя домой, будил ее в любое время и говорил: "Вот он - я!". На съемках приходится очень сильно выкладываться - и физически, и морально. Но когда все заканчивается, становится грустно. И утром следующего дня просыпаешься с мыслью о том, что тебе срочно надо бежать на работу", - из интервью Вадима Савицкого для издания "Бульвар".

Скриншот поста (facebook.com/jeka.shegai)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре умерла известный волонтер.

А также писали о том, что на передовой погиб боец из Кропивницкого.

Видео: РБК-Украина