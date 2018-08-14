Ілюстративне фото (pixabay)

Він брав участь у багатьох популярних проектах

Помер відомий український оператор Вадим Савицький. Інформацію про його смерть підтвердив продюсер компанії Star Media Євген Шегай, повідомляє "Детектор Медіа"

Тіло українського режисера виявили в його власній квартирі ввечері в понеділок, 13 серпня. Причини смерті не повідомляються.

Оператор Вадим Савицький працював над такими відомими проектами, як мюзикли "12 стільців", "За двома зайцями", "Ніжна королева". На його рахунку такі фільми, як "Дивне Різдво", "Третій зайвий", серіали "Навчаю грати на гітарі", "Недоторканні", "Час любити", "Все одно ти будеш мій", "Аметистова сережка", "Східні солодощі".

Останнім часом Савицький працював над серіалом "Східні солодощі -2".

Фото: Вадим Савицький (twitter.combulvargordona)

Довгий час працював разом з Максимом Паперником.

"За час роботи як-то втягуєшся і у ритм, і у режим, забуваєш про все на світі, навіть про сім'ю. Близьких практично не бачиш. Пам'ятаю, в минулому році дружина просила, щоб я, прийшовши додому, будив її в будь-який час і говорив: "Ось він - я!". На зйомках доводиться дуже сильно викладатися - і фізично, і морально. Але коли все закінчується, стає сумно. І вранці наступного дня прокидаєшся з думкою про те, що тобі терміново треба бігти на роботу", - з інтерв'ю Вадима Савицького для видання "Бульвар".

Скріншот поста (facebook.com/jeka.shegai)

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Відео: РБК-Україна