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Умер молодой украинский кинорежиссер и журналист

STYLERLIFE        01.07.2018 - 19:54
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Причина смерти не известна

Умер талантливый украинский режиссер и журналист Илья Калюкин. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Ростислав Шпук.

"У Ильи всегда все только начиналось и только заканчивалось. Невероятно случайно закончилось навсегда, мимоходом ", — написал Ростислав Шпук.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ifroro

Фото: (facebook.com/ifroro)

"Важко повірити", "Жесть", "Светлая память", "Ого...(( какая же жесть", "Но такой молодой((((((((", "О Боже! Земля пухом мужчине", — пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/ifroro

Илья Калюкин родился в 1980 году. В 2002 окончил Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "Украинская филология". Работал журналистом. Фильм "Ксенофилия" — дебютная режиссерская работа.

Напомним, что недавно умер отец Майкла Джексона.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: умер
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