Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Помер молодий український кінорежисер і журналіст

STYLERLIFE        01.07.2018 - 19:54
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Причина смерті не відома

Помер талановитий український режисер і журналіст Ілля Калюкін. Про це в соціальній мережі Facebook написав користувач Ростислав Шпук.

"У Іллі завжди все тільки-но починалося і тільки-ноз акінчувалось. Неймовірно випадково закінчилося назавжди, мимохідь ", — написав Ростислав Шпук.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ifroro

Фото: (facebook.com/ifroro)

"Важко повірити", "Жесть", "Світла пам'ять", "Ого...(( яка ж жесть", "Але такий молодий((((((((", "О Боже! Земля пухом чоловікові", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/ifroro

Ілля Калюкін народився в 1980 році. У 2002 закінчив Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за фахом "Українська філологія". Працював журналістом. Фільм "Ксенофілія" — дебютна режисерська робота.

Нагадаємо, що нещодавно помер батько Майкла Джексона.

Відео: (video.rbc.ua)

Помер легендарний поет і телеведучий Помер відомий музикант, якого зняли з літака через "нестерпний сморід"
Теги: умер
"Відчуй себе у Венеції": відео підтопленого Києва викликало ажіотаж в мережі (відео)
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся