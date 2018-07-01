Помер молодий український кінорежисер і журналіст

Причина смерті не відома
Помер талановитий український режисер і журналіст Ілля Калюкін. Про це в соціальній мережі Facebook написав користувач Ростислав Шпук.
"У Іллі завжди все тільки-но починалося і тільки-ноз акінчувалось. Неймовірно випадково закінчилося назавжди, мимохідь ", — написав Ростислав Шпук.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/ifroro
Фото: (facebook.com/ifroro)
"Важко повірити", "Жесть", "Світла пам'ять", "Ого...(( яка ж жесть", "Але такий молодий((((((((", "О Боже! Земля пухом чоловікові", — пишуть користувачі мережі в коментарях.
Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/ifroro
Ілля Калюкін народився в 1980 році. У 2002 закінчив Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника за фахом "Українська філологія". Працював журналістом. Фільм "Ксенофілія" — дебютна режисерська робота.
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Відео: (video.rbc.ua)