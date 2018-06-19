Перестало биться сердце молодого солиста
На Закарпатье умер молодой украинский певец Александр Товт. Об этом сообщили на его странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня перестало биться сердце нашего друга, талантливого певца и просто неимоверно доброго человека, Александра Товта. Сердце рвется от боли. Мозг не воспринимает этой информации. Ты навсегда в наших сердцах", - сказано в сообщении.
Скриншот поста (facebook.com/tovtsanya)
Причины смерти молодого солиста Закарпатской филармонии не сообщаются. Известно,что Александру исполнилось 40 лет в марте этого года.
Он был победителем и лауреатом многих музыкальных конкурсов, как в Украине, так и за ее пределами.
Родился певец в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатской области. Был солистом областной филармонии и Закарпатского академического заслуженного народного хора Украины.
Преподавал в Ужгородском государственном музыкальном училище имени Д.Задора. Пробовал себя на поприще журналистики – работал ведущим местного телеканала "Тиса-1".
Видео: Александр Товт (YouTube/My Space)
Напомним, 19 июня не стало Ивана Драча.
Умер Иван Драч - культовый украинский поэт, переводчик, сценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Его сердце остановилось 19 июня. Как сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей Facebook-странице, Иван Федорович умер в Феофании после тяжелой болезни.
"Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого поэта, кинематографиста, общественного деятеля улетает от нас... Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло", - написал Трымбач.
Люди тонут молча (video.rbc.ua)