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Помер молодий український співак

STYLERLIFE        19.06.2018 - 20:50

Перестало битися серце молодого соліста

На Закарпатті помер молодий український співак Олександр Товт. Про це повідомили на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні перестало битися серце нашого друга, талановитого співака і просто неймовірно доброї людини, Олександра Товта. Серце рветься від болю. Мозок не сприймає цієї інформації. Ти назавжди в наших серцях", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/tovtsanya)

Причини смерті молодого соліста Закарпатської філармонії не повідомляються. Відомо,що Олександру виповнилося 40 років в березні цього року.

Він був переможцем та лауреатом багатьох музичних конкурсів, як в Україні, так і за її межами.

Народився співак в селі Ракошино Мукачівського району Закарпатської області. Був солістом обласної філармонії та Закарпатського академічного заслуженого народного хору України.

Викладав в Ужгородському державному музичному училищі імені Д. Задора. Пробував себе на ниві журналістики – працював ведучим місцевого телеканалу "Тиса-1".

Відео: Олександр Товт (YouTube/My Space)

Нагадаємо, 19 червня не стало Івана Драча.

Помер Іван Драч - культовий український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч. Його серце зупинилося 19 червня. Як повідомив кінокритик Сергій Тримбач на своїй Facebook-сторінці, Іван Федорович помер у Феофанії після важкої хвороби.

"Помер вранці. Значить, не нажився. Йому 81 рік. Душа великого поета, кінематографіста, громадського діяча відлітає від нас... Ще вчора ввечері я говорив з дружиною, Марією Михайлівною. Надія залишалася, однак сталося те, що сталося", - написав Тримбач.

Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)

8 фільмів за сценарієм Івана Драча: "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" та інші Помер відомий голлівудський кінопродюсер (фото)
Теги: співак, умер
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