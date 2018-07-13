Умер, не приходя в сознание: в Харькове женщина сбила 19-летнего велосипедиста и избегает суда

Фото: Место ДТП (facebook.com/sosnytsky)

Семья погибшего борется за справедливое наказание виновницы ДТП

В Харькове 6 июля произошла ужасная авария. В ДТП погиб 19-летний мотогонщик и чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов. Семья погибшего ведет борьбу в суде за справедливое наказание 58-летней женщины, которая была за рулем внедорожника. Детали трагедии рассказали на странице "Time of Ukraine/Час України" в соцсети Facebook.

"Андрей погиб в Харькове на проспекте Правды. По словам очевидцев, джип зацепил его, когда он двигался на небольшой скорости по дороге. Парень выставил ногу, чтобы опереться на землю, но автомобиль лишь прибавил газу, и поехал вперед, давил велосипедиста, пока не врезался в дерево. Потрясенные свидетели бросились на помощь. Вызвали скорую", - рассказали в сети.

"Несмотря на открытый перелом, казалось, что ситуация под контролем - кровотечения не было, а шлем, который разлетелся на мелкие кусочки, спас голову. Скорая приехала через 7 минут, полиция через 9. Но Андрей умер, не приходя в сознание", - сообщили в публикации.

Фото: Погибший (справа) с отцом (facebook.com/Андрей_Бессонов)

За рулем Toyota Prado была 58-летняя женщина. Она так и не вышла из джипа. Со слов родственников погибшего, ее зовут Ольга Котова. Женщина пытается избежать наказания.

"Она сделала попытку уехать с места происшествия, теперь они пытаются сделать виновным моего племянника. Вся информация в сети удаляется. А вчера она изменила свои первоначальные показания", - рассказала тетя 19-летнего Андрея Наталья.

Фото: Авария (facebook.com/Kharkov.City)

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции Харьковской области.

Скриншот поста (facebook.com/Андрей_Бессонов)

Скриншот поста (facebook.com/Андрей_Бессонов)

Скриншот поста (facebook.com/Антон_Лозовой)

Скриншоты (facebook.com/time.ua.news)

Скриншот поста (facebook.com/time.ua.news)

Ранее сообщалось, что чемпион Украины по мотокроссу трагически погиб под колесами внедорожника.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти (видео: РБК-Украина)