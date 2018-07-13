Помер, не приходячи до тями: у Харкові жінка збила 19-річного велосипедиста і уникає суду

Фото: Місце ДТП (facebook.com/sosnytsky)

Сім'я загиблого бореться за справедливе покарання винуватиці ДТП

У Харкові 6 липня сталася жахлива аварія. У ДТП загинув 19-річний мотоцикліст та чемпіон України з мотокросу Андрій Бессонов. Сім'я загиблого веде боротьбу в суді за справедливе покарання 58-річної жінки, яка була за кермом позашляховика. Деталі трагедії розповіли на сторінці "Time of Ukraine/Год України" в соцмережі Facebook.

"Андрій загинув у Харкові на проспекті Правди. За словами очевидців, джип зачепив його, коли він рухався на невеликій швидкості по дорозі. Хлопець виставив ногу, щоб спертися на землю, але автомобіль лише додав газу, і поїхав вперед, давив велосипедиста, поки не врізався в дерево. Приголомшені свідки кинулися на допомогу. Викликали швидку", - розповіли в мережі.

"Незважаючи на відкритий перелом, здавалося, що ситуація під контролем - кровотечі не було, а шолом, який розлетівся на дрібні шматочки, врятував голову. Швидка приїхала через 7 хвилин, поліція через 9. Але Андрій помер, не приходячи до тями", - повідомили в публікації.

Фото: Загиблий (праворуч) з батьком (facebook.com/Андрей_Бессонов)

За кермом Toyota Prado була 58-річна жінка. Вона так і не вийшла з джипа. Зі слів родичів загиблого, її звуть Ольга Котова. Жінка намагається уникнути покарання.

"Вона зробила спробу поїхати з місця події, тепер вони намагаються зробити винним мого племінника. Вся інформація в мережі видаляється. А вчора вона змінила свої первинні свідчення", - розповіла тітка 19-річного Андрія Наталя.

Фото: Аварія (facebook.com/Kharkov.City)

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції Харківської області.

Скріншот поста (facebook.com/Андрей_Бессонов)

Скріншот поста (facebook.com/Андрей_Бессонов)

Скріншот поста (facebook.com/Антон_Лозовой)

Скріншоти (facebook.com/time.ua.news)

Скріншот поста (facebook.com/time.ua.news)

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