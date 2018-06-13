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Интервью

"Умирать он не собирается": сестра Сенцова рассказала о решительном настрое режиссера

STYLERLIFE        13.06.2018 - 18:31
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Политзаключенный голодает 31-й день

Политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов не собирается умирать или сдаваться. Об этом в интервью "Настоящему Времени" рассказала сестра режиссера Наталья Каплан.

Сестра Сенцова узнала последние новости о состоянии брата от правозащитницы Зои Световой, которая договорилась на видеозвонок с Олегом. По ее словам, в пятницу, 8 июня, Сенцова увозили в реанимацию. Сейчас политзаключенный находится в санчасти.

О состоянии здоровья режиссера толком ничего не известно, как и о том, применяли ли принудительное кормление

В переписке с сестрой Сенцов также не говорил о здоровье.

"Мы разговаривали больше о бытовых вещах: что передать детям, что передать маме... Такие вот вещи. А я ему описывала то, что происходит вокруг политзаключенных, вокруг его имени", - рассказала она.

"Сказал, что мне ничего не нужно. Так безапелляционно, да", – добавила Наталья.

По ее словам, Сенцов не собирается сдаваться.

"Сдаваться он не собирается. Умирать он не собирается. Но и отступать от условий прекращения голодовки тоже не собирается", - добавила она.

Напомним, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Его требование – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ.

Кстати, в известном русскоязычном издании объяснили, почему голодовка Сенцова "важна для всех россиян".

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Теги: Олег Сенцов
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