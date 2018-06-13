"Помирати він не збирається": сестра Сенцова розповіла про рішучу налаштованість режисера

Політв'язень голодує 31-й день
Політув'язнений український режисер Олег Сенцов не збирається вмирати або здаватися. Про це в інтерв'ю "Настоящему Времени" розповіла сестра режисера Наталя Каплан.
Сестра Сенцова дізналася останні новини про стан брата від правозахисниці Зої Світловий, яка домовилася на відеодзвінок із Олегом. За її словами, в п'ятницю, 8 червня, Сенцова вивозили в реанімацію. Зараз політв'язень перебуває в санчастині.
Про стан здоров'я режисера толком нічого не відомо, як і про те, чи застосовували примусове годування
У листуванні з сестрою Сенцов також не говорив про здоров'я.
"Ми розмовляли більше про побутові речі: що передати дітям, що передати мамі... Такі ось речі. А я йому описувала те, що відбувається навколо політв'язнів, навколо його імені", - розповіла вона.
"Сказав, що мені нічого не потрібно. Так безапеляційно, так", - додала Наталя.
За її словами, Сенцов не збирається здаватися.
"Здаватися він не збирається. Помирати він не збирається. Але і відступати від умов припинення голодування теж не збирається", - додала вона.
Нагадаємо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня. Його вимога - звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в РФ.
До речі, у відомому російськомовному виданні пояснили, чому голодування Сенцова "важлива для всіх росіян".
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