"Уничтожили город наш": разрушение здания бывшего хлебозавода вызвало негодование у киевлян

Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети высказывают свое недовольство

Очень сложно не заметить, как в Киеве на улице Щорса разрушается здание бывшего хлебозавода. Пользователи сети высказывают свое недовольство и негодуют. Соответствующий пост можно посмотреть в Facebook.

"Киев. Разрушение здания бывшего хлебозавода, который располагался на улице Щорса (ныне Евгения Коновальца), 19. Грустно", - написано в после.

Фото: (facebook.com/kiev.klab)

Пользователи сети ностальгируют, вспоминая о вкусно пахнущем хлебе и жалуются на власть, утверждая, что она рушит город с каждым годом все больше:

"Последние кусочки истории Киева! С каждым днём от таких разрушений... уничтожили город наш!";

"Разрушать легко! Наша киевская власть скоро дойдет до того, что ничего не оставит от Киева";

"Возле завода всегда продавали горячий хлеб...";

"Проходил там сегодня... Немного грустно. И ладно бы построили что-то толковое...";

Скриншот комментариев: (facebook.com/kiev.klab)

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