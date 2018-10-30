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"Знищили місто наше": руйнування будівлі колишнього хлібозаводу викликало обурення у киян

STYLERЖиття    30.10.2018 - 11:37
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі висловлюють своє невдоволення

Дуже складно не помітити, як у Києві на вулиці Щорса руйнується будівля колишнього хлібозаводу. Користувачі мережі висловлюють своє невдоволення і обурюються. Відповідний пост можна подивитися у Facebook.

"Київ. Руйнування будівлі колишнього хлібозаводу, який розташовувався на вулиці Щорса (нині Євгена Коновальця), 19. Сумно", - написано у пості.

&quot;Знищили місто наше&quot;: руйнування будівлі колишнього хлібозаводу викликало обурення у киян

&quot;Знищили місто наше&quot;: руйнування будівлі колишнього хлібозаводу викликало обурення у киянФото: (facebook.com/kiev.klab)

Користувачі мережі ностальгують, згадуючи про смачно пахнучий хліб і скаржаться на владу, стверджуючи, що вона руйнує місто з кожним роком все більше:

"Останні шматочки історії Києва! З кожним днем від таких руйнувань... знищили місто наше!";

"Руйнувати легко! Наша київська влада скоро дійде до того, що нічого не залишить від Києва";

"Біля заводу завжди продавали гарячий хліб...";

"Проходив там сьогодні... Трохи сумно. І добре б побудували щось розумне...";

&quot;Знищили місто наше&quot;: руйнування будівлі колишнього хлібозаводу викликало обурення у киян

Скріншот коментарів: (facebook.com/kiev.klab)

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