"Упадет, как спелая груша": историк рассказал, почему нельзя вернуть Донбасс силовым путем

Коллаж РБК-Украина

Историк указал, чем грозит силовая операция по освобождению Донбасса для Украины

Украинский эксперт-политолог, историк и блогер Александр Палий поделился своими размышлениями о том, почему Украине не стоит возвращать Донбасс силовым путем. Об этом передает "Обозреватель".

Историк подчеркнул, что для Украины очень выгодно, что Россия сейчас удерживает на своем балансе этот регион. Он считает, что территория Донбасса в нужное время сама возвратится в состав нашей страны.

По его словам, силовая операция по освобождению Донбасса для Украины совсем не нужна.

"Она (силовая операция) не нужна. Донбасс сейчас является гирей на ногах России. Он должен упасть Украине, как спелая груша, не надо, чтобы наши солдаты проливали за него (Донбасс) кровь", - считает Палий.

"Мы должны понимать, что враг - Россия. Даже если наши войска очистят весь Донбасс, все равно останется Россия, которая может ударить, где угодно", - рассказал Александр.

Эксперт говорит, что для Украины очень важно и выгодно, чтобы Россия истощалась в результате "всех этих событий – крымской и донбасской авантюры".

По мнению Палия, освобождать ВСУ оккупированный Донбасс и Крым не стоит – "рискованно и затратно, и никакого толку сейчас от этого не будет".

"На оккупированной территории Донбасса сейчас живет 2,5 млн людей. Это преимущественно пенсионеры, люди, которые не работают, и террористы. Среднего класса нет - как корова языком слизала... Я знаю множество людей оттуда, которые покинули свои предприятия, покинули свои мелкие бизнесы – они все тут. Они там или все забросили, или им там все разрушили. На каких людей там опираться? Прийти и что, кормить этих пенсионеров? Какой от этой территории толк?" – заявил историк.

Историк твердит, что Донбасс "упадет как груша" в случае смены российского режима.

"Рано или поздно он обязательно сменится. Я еще ни одного римского императора живым не видел - они все уже умерли", - отметил он.

Палий подчеркнул, что, чтобы Донбасс возвратился в состав Украины, должны пройти годы, но не десятилетия.

Ранее боевик "ДНР" Владимир Бакланов рассказал всю правду о террористах.

Герои, погибшие в июне 2018