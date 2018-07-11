"Впаде, як спіла груша": історик розповів, чому не можна повернути Донбас силовим шляхом

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Історик вказав, чим загрожує силова операція по звільненню Донбасу для України

Український експерт-політолог, історик і блогер Олександр Палій поділився своїми роздумами про те, чому Україні не варто повертати Донбас силовим шляхом. Про це передає "Обозреватель".

Історик підкреслив, що для України дуже вигідно, що Росія зараз утримує на своєму балансі цей регіон. Він вважає, що територія Донбасу в потрібний час сама повернеться в склад нашої країни.

За його словами, силова операція по звільненню Донбасу для України зовсім не потрібна.

"Вона (силова операція) не потрібна. Донбас зараз є гирею на ногах Росії. Він повинен впасти Україні, як спіла груша, не треба, щоб наші солдати проливали за нього (Донбас) кров", - вважає Палій.

"Ми повинні розуміти, що ворог - Росія. Навіть якщо наші війська очистять весь Донбас, все одно залишиться Росія, яка може вдарити, де завгодно", - розповів Олександр.

Експерт каже, що для України дуже важливо і вигідно, щоб Росія вичерпувалася в результаті всіх цих подій – кримської та донбаської авантюри".

На думку Палія, звільняти ВСУ окупований Донбас і Крим не варто – "ризиковано і затратно, і ніякого толку від цього не буде".

"На окупованій території Донбасу зараз живе 2,5 млн людей. Це переважно пенсіонери, люди, які не працюють, і терористи. Середнього класу немає - як корова язиком злизала... Я знаю безліч людей звідти, які покинули свої підприємства, покинули свої дрібні бізнеси – вони всі тут. Вони там, чи все закинули, або їм там все зруйнували. На яких людей там спиратися? Прийти і що, годувати цих пенсіонерів? Який від цієї території толк?" – заявив історик.

Історик твердить, що Донбас "впаде як груша" у разі зміни російського режиму.

"Рано чи пізно він обов'язково зміниться. Я ще ні одного римського імператора живим не бачив - вони всі вже померли", - зазначив він.

Палій підкреслив, що, щоб Донбас повернувся в склад України, повинні пройти роки, але не десятиліття.

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