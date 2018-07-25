В УПЦ МП заявили, что власть препятствует прибытию участников крестного хода в Киев

Фото: Духовенство УПЦ МП (РБК-Украина)

Органы власти и силовые структуры не дают провести крестный ход

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что власть и силовые структуры препятствуют прибытию в Киев участников крестного хода по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси 27 июля, при этом содействуют прихожанам УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает "Интерфакс".

"К сожалению, уже есть достаточно тревожные сообщения и информация о том, что в некоторых регионах искусственно блокируется возможность для транспортировки верующих людей в Киев для участия в крестном ходе. В частности, поступает информация из Житомирской области, из Одессы и других регионов о том, что перевозчикам и владельцам автопарков некоторые представители власти, силовых структур, чиновники рекомендуют не осуществлять маршруты в Киев именно 27 июля", - рассказал председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП), архиепископ Климент (Вечеря) на пресс-конференции в среду в Киеве.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП), протоиерей Николай Данилевич раскритиковал представителей власти. Он считает, что органы препятствует тому, чтобы прихожане УПЦ (МП) приехали для участия в крестном ходе, и способствуют в организации аналогичных мероприятий УПЦ-КП.

"Предоставляются бесплатные автобусы, забронированы целые железнодорожные вагоны. Причем приезжает много людей, которые не имеют отношения к церкви. Не нужно везти в Киев статистов и создавать "потемкинские деревни", чтобы показать Константинопольскому патриарху, что якобы есть миллионы верующих, которые выступают, скажем там, за автокефалию. Я знаю, что патриарх Варфоломей ознакомлен с этой информацией", - отметил он.

Представитель УПЦ (МП) рассказал, что в предыдущие годы на крестный ход приезжали паломники из Беларуси, России, Польши, Румынии, Молдовы. По его словам, они прибывали в Киев самостоятельно и их никто не организовывал. Он выразил уверенность, что в этом году будет так же.

Николай Данилевич сообщил, что на мероприятия были приглашены 14 других поместных православных церквей. По его словам, прибудут делегации Константинопольского, Александрийского, Иерусалимского патриархатов, Грузинской православной церкви, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской православных церквей, Православной церкви Чешских земель и Словакии, а также Православной церкви в Америке.

"В основном эти делегации возглавляются архиереями, то есть епископами, что означает высокий уровень делегаций. Две делегации возглавляются священниками. Не смогут по техническим причинам прибыть делегации Антиохийской и Элладской (Греческой) православных церквей", - отметил он.

Николай Данилевич отметил, что возникли проблемы у паломников из Антиохийской православной церкви, поскольку среди них должны были быть граждане Сирии и Ливана, которым необходимы визы.

"Мы заранее подали все документы и приглашения для согласования с Министерством культуры Украины. Сейчас есть такое правило, в связи с нашей ситуацией, с войной на востоке Украины, что министерство согласовывает это с СБУ. Документы подали заранее, нам согласовали, но с задержкой, из-за чего эта группа не смогла получить визы и приехать. Мы не знаем, было ли это сделано намеренно, но ситуация такова", - разъяснил он.

Напомним, как в Днепре верующие УПЦ МП провели крестный ход против абортов в Украине.

Верующие говорят, что молились о спасении жизни и здоровья младенцев до и после рождения, о даровании прощения за аборт (церковь считает, что аборт – это тяжкий грех), о даровании зачатия детей и благополучного их рождения.

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