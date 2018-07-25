В УПЦ МП заявили, що влада перешкоджає прибуттю учасників хресної ходи до Києва

Фото: Духовенство УПЦ МП (РБК-Україна)

Органи влади і силові структури не дають провести хресну ходу

В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що влада і силові структури перешкоджають прибуттю до Києва учасників хресної ходи з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі 27 липня, при цьому сприяють парафіянам УПЦ Київського патріархату. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"На жаль, вже є достатньо тривожні повідомлення і інформація про те, що в деяких регіонах штучно блокується можливість для транспортування віруючих людей до Києва для участі в хресній ході. Зокрема, надходить інформація з Житомирської області, з Одеси та інших регіонів про те, що перевізникам і власникам автопарків деякі представники влади, силових структур, чиновники рекомендують не здійснювати маршрути в Київ саме 27 липня", - розповів голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ Климент (Вечеря) на прес-конференції в середу в Києві.

Заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП), протоієрей Микола Данилевич розкритикував представників влади. Він вважає, що органи перешкоджає тому, щоб парафіяни УПЦ (МП) приїхали для участі в хресній ході, і сприяють в організації аналогічних заходів УПЦ-КП.

"Надаються безкоштовні автобуси, заброньовані цілі залізничні вагони. Причому приїжджає багато людей, які не мають відношення до церкви. Не потрібно везти в Київ статистів і створювати "потьомкінські села", щоб показати Константинопольському патріарху, що нібито є мільйони віруючих, які виступають, скажімо там, за автокефалію. Я знаю, що патріарх Варфоломій ознайомлений з цією інформацією", - зазначив він.

Представник УПЦ (МП) розповів, що в попередні роки на хресну ходу приїжджали паломники з Білорусі, Росії, Польщі, Румунії, Молдови. За його словами, вони прибували до Києва самостійно і їх ніхто не організовував. Він висловив упевненість, що в цьому році буде так само.

Микола Данилевич повідомив, що на заходи були запрошені 14 інших помісних православних церков. За його словами, прибудуть делегації Константинопольського, Олександрійського, Єрусалимського патріархатів, Грузинської православної церкви, Сербської, Румунської, Болгарської, Кіпрської, Албанської, Польської православних церков, Православної церкви Чеських земель і Словаччини, а також Православної церкви в Америці.

"В основному ці делегації очолюються архієреями, тобто єпископами, що означає високий рівень делегацій. Дві делегації очолюються священиками. Не зможуть з технічних причин прибути делегації Антіохійської та Елладської (Грецької) православних церков", - зазначив він.

Микола Данилевич зазначив, що виникли проблеми у паломників з Антіохійської православної церкви, оскільки серед них повинні були бути громадяни Сирії та Лівану, яким необхідні візи.

"Ми заздалегідь подали всі документи і запрошення для узгодження з Міністерством культури України. Зараз є таке правило, в зв'язку з нашою ситуацією, з війною на сході України, що міністерство узгоджує це з СБУ. Документи подали заздалегідь, нам погодили, але із затримкою, через що ця група не змогла отримати візи і приїхати. Ми не знаємо, чи було це зроблено навмисно, але ситуація така", - роз'яснив він.

Нагадаємо, як в Дніпрі віруючі УПЦ МП провели хресну ходу проти абортів в Україні.

Віруючі говорять, що молилися про порятунок життя і здоров'я дітей до і після народження, про дарування вибачення за аборт (церква вважає, що аборт - це тяжкий гріх), про дарування зачаття дітей і благополучного їх народження.

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