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Не упустите шанс: какие знаки Зодиака разбогатеют на этой неделе

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 07:05
Не упустите шанс: какие знаки Зодиака разбогатеют на этой неделе
Финансовый гороскоп - каким знакам Зодиака повезет с 27 по 31 марта (коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп расскажет, как обогатиться и сберечь деньги

Финансовый гороскоп на конец марта поведает, каким четырем знакам Зодиака повезет уже в ближайшие дни. Астрологи сообщают, что этот период связан с денежными неприятностями, но все же есть счастливчики, которым удастся этого избежать.

Овен
На этой неделе представители огненного знака смогут правильно расставить приоритеты и верно спланировать свой бюджет. Экономия на неделе подарит возможность к выходным порадовать себя приятными покупками. Речь идет не только о какой-либо бытовой мелочи, это может быть даже квартира или машина

Лев
Для Львов на этой неделе самое главное - избегать конфликтов на почве денег и не раздражаться, если финансов не хватает. Тогда неделя доставит только приятные моменты. Если Львы почувствуют, что финансовая перспектива у них в руках, то не стоит упускать свой шанс разбогатеть.

Не упустите шанс: какие знаки Зодиака разбогатеют на этой неделе

Финансовый гороскоп - каким знакам Зодиака повезет с 27 по 31 марта (фото: goodfon.ru)

Дева
Любые финансовые операции будут удачными, если Девы начнут неделю с правильного посыла к Вселенной. Астрологи советуют усилить свою энергетику и быть осторожнее. Не стоит брать деньги в долг (по крайне мере до пятницы). В конце недели или в начале следующей могут появиться более подходящие варианты или неожиданные денежные поступления.

Козерог
До четверга представителям этого знака нужно быть осторожнее с деньгами и по возможности не совершать крупных сделок. Спланированный бюджет поможет избежать непредвиденных расходов. Конец недели подарит Козерогам шанс значительно улучшить свое финансовое положение.

Напомним, ранее мы писали, какие знаки Зодиака среди мужчин являются самыми страстными и нежными любовники. Астрологи выделяют пять представителей зодиакального созвездия, которые способны подарить любимым женщинам райские наслаждения.

А также сообщали, жизнь каких знаков Зодиака кардинально изменится в этом году. Для кого-то эти изменения будут в лучшую сторону, для кого-то - в худшую, но астрологи советуют им быть готовыми к переменам.

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