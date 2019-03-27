Не упустите шанс: какие знаки Зодиака разбогатеют на этой неделе

Финансовый гороскоп - каким знакам Зодиака повезет с 27 по 31 марта (коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп расскажет, как обогатиться и сберечь деньги

Финансовый гороскоп на конец марта поведает, каким четырем знакам Зодиака повезет уже в ближайшие дни. Астрологи сообщают, что этот период связан с денежными неприятностями, но все же есть счастливчики, которым удастся этого избежать.

Овен

На этой неделе представители огненного знака смогут правильно расставить приоритеты и верно спланировать свой бюджет. Экономия на неделе подарит возможность к выходным порадовать себя приятными покупками. Речь идет не только о какой-либо бытовой мелочи, это может быть даже квартира или машина.

Лев

Для Львов на этой неделе самое главное - избегать конфликтов на почве денег и не раздражаться, если финансов не хватает. Тогда неделя доставит только приятные моменты. Если Львы почувствуют, что финансовая перспектива у них в руках, то не стоит упускать свой шанс разбогатеть.

Финансовый гороскоп - каким знакам Зодиака повезет с 27 по 31 марта (фото: goodfon.ru)

Дева

Любые финансовые операции будут удачными, если Девы начнут неделю с правильного посыла к Вселенной. Астрологи советуют усилить свою энергетику и быть осторожнее. Не стоит брать деньги в долг (по крайне мере до пятницы). В конце недели или в начале следующей могут появиться более подходящие варианты или неожиданные денежные поступления.

Козерог

До четверга представителям этого знака нужно быть осторожнее с деньгами и по возможности не совершать крупных сделок. Спланированный бюджет поможет избежать непредвиденных расходов. Конец недели подарит Козерогам шанс значительно улучшить свое финансовое положение.

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А также сообщали, жизнь каких знаков Зодиака кардинально изменится в этом году. Для кого-то эти изменения будут в лучшую сторону, для кого-то - в худшую, но астрологи советуют им быть готовыми к переменам.