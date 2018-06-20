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"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России

STYLERLIFE        20.06.2018 - 11:56
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Михаил Добкин болеет за Россию на ЧМ-2018

Скандальный народный депутат Михаил Добкин возрадовался победе сборной России над Египтом на Чемпионате мира по футболу 2018, который проходит в РФ.

Так, в своем Twitter-аккаунте член "Оппозиционного блока" написал несколько постов после забитых голов в ворота египетской команды.

"2-0. Ура! 3-0. Слава!" - написал Добкин.

Скриншот поста (twitter.com/mdobkin)

В комментариях пользователи возмутились, напомнив нардепу о том, что в российских тюрьмах незаконно удерживаются десятки украинцев, а пророссийские боевики на Донбассе убивают мирных жителей.

"Бухните там хмельного, пока нашего крымского гражданина будут кормить искусственно через ноздрю. Уродство", - обратился к Добкину один из юзеров.

На это Добкин написал, что "спорт вне политики".

Скриншот комментария (twitter.com/mdobkin)

Скриншот комментария (twitter.com/mdobkin)

Напомним, что сборная России выиграла второй матч отборочного тура. 20 июня россияне победили сборную Египта со счетом 3:1.

Ранее Styler писал о том, что известный украинский продюсер поехал на Чемпионат мира по футболу. Свою поездку в РФ, граждане которой воюют на востоке Украины на стороне боевиков "ЛДНР", продюсер оправдывает тем, что он "родился в Советском Союзе".

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Теги: Михаил Добкин, чм-2018
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