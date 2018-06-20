"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії

Михайло Добкін вболіває за Росію на ЧС-2018

Скандальний народний депутат Михайло Добкін зрадів перемозі збірної Росії над Єгиптом на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року, який проходить в РФ.

Так, у своєму Twitter-акаунті член "Опозиційного блоку" написав кілька постів після забитих голів у ворота єгипетської команди.

"2-0. Ура! 3-0. Слава!" - написав Добкін.

Скріншот поста (twitter.com/mdobkin)

У коментарях користувачі обурилися, нагадавши нардепу про те, що в російських в'язницях незаконно утримуються десятки українців, а проросійські бойовики на Донбасі вбивають мирних жителів.

"Бухніть там хмільного, поки нашого кримського громадянина будуть годувати штучно через ніздрю. Уродство", - звернувся до Добкіна один з юзерів.

На це Добкін написав, що "спорт поза політикою".

Скріншот коментарів twitter.com/mdobkin)

Скріншот коментарів twitter.com/mdobkin)

Нагадаємо, що збірна Росії виграла другий матч відбіркового туру. 20 червня росіяни перемогли збірну Єгипту з рахунком 3:1.

Раніше Styler писав про те, що відомий український продюсер поїхав на Чемпіонат світу з футболу. Свою поїздку до РФ, громадяни якої воюють на сході України на боці бойовиків "ЛДНР", продюсер виправдовує тим, що він "народився в Радянському Союзі".

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