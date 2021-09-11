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Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать сегодня

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Суббота 11 сентября 2021 07:00
Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать сегодня Что категорически нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Усекновение Иоанна Предтечи в Украине будут отмечать в субботу, 11 сентября. Этот день символизирует начало осени и имеет народное название – Головосечение. С этим днем связывают самые строгие запреты и интересные приметы.

Что категорически нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – читайте в нашем материале ниже.

Этот день символизирует памятный день о пророке Иоанне Предтечи, который предсказал рождение Иисуса Христа и принял мученическую смерть. По легенде, на дне рождения Ирода Саломея станцевала колдовской танец и вскружила голову правителю до такой степени, что он пообещал выполнить любое ее желание. Девушка попросила голову Иоанна на блюде.

Самые строгие запреты

  • Нельзя подавать на стол и резать продукты круглой формы – "Кто на Усекновение ножом пользуется – тот без головы остается".
  • Нельзя косить траву, рубить дрова и использовать любые острые предметы
  • Нельзя стричь волосы и причесываться
  • Нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать
  • Нельзя танцевать, петь, устраивать шумные вечеринки – пророк был казнен из-за прихоти танцовщицы, такие занятия могут притянуть неприятности
  • Нельзя употреблять спиртное
  • Нельзя давать или брать в долг деньги или другие предметы из дома
  • Нельзя есть продукты красного цвета – помидоры, яблоки, арбуз и виноград
  • Нельзя собирать урожай капусты и шинковать ее для закваски
  • Нельзя в этот день подавать пищу на подносе
  • В этот день соблюдают строгий пост – запрещено мясо, рыба, яйца, молочные продукты
  • Нельзя играть свадьбы и крестить детей
  • Нельзя отказывать в помощи беднякам

Приметы на Усекновения главы Иоанна Предтечи

Кто соблюдает в этот день строгий пост – ждет исполнение всех желаний

Увидеть в этот день белую собаку – к материальному достатку в доме

Если этот день будет с дождями – к теплой осени

Если журавли 11 сентября улетают на юг – к морозной и ранней зиме

Если в этот день пройдет гроза – осень будет затяжная

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в сентябре 2021 года.

А также рассказывали о том, когда в сентябре наступит полнолуние и что категорически нельзя делать в этот день.

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Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы
Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы