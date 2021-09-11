Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать сегодня

Усекновение Иоанна Предтечи в Украине будут отмечать в субботу, 11 сентября. Этот день символизирует начало осени и имеет народное название – Головосечение. С этим днем связывают самые строгие запреты и интересные приметы.

Что категорически нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи – читайте в нашем материале ниже.

Этот день символизирует памятный день о пророке Иоанне Предтечи, который предсказал рождение Иисуса Христа и принял мученическую смерть. По легенде, на дне рождения Ирода Саломея станцевала колдовской танец и вскружила голову правителю до такой степени, что он пообещал выполнить любое ее желание. Девушка попросила голову Иоанна на блюде.

Самые строгие запреты

Нельзя подавать на стол и резать продукты круглой формы – "Кто на Усекновение ножом пользуется – тот без головы остается".

Нельзя косить траву, рубить дрова и использовать любые острые предметы

Нельзя стричь волосы и причесываться

Нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать

Нельзя танцевать, петь, устраивать шумные вечеринки – пророк был казнен из-за прихоти танцовщицы, такие занятия могут притянуть неприятности

Нельзя употреблять спиртное

Нельзя давать или брать в долг деньги или другие предметы из дома

Нельзя есть продукты красного цвета – помидоры, яблоки, арбуз и виноград

Нельзя собирать урожай капусты и шинковать ее для закваски

Нельзя в этот день подавать пищу на подносе

В этот день соблюдают строгий пост – запрещено мясо, рыба, яйца, молочные продукты

Нельзя играть свадьбы и крестить детей

Нельзя отказывать в помощи беднякам

Приметы на Усекновения главы Иоанна Предтечи

Кто соблюдает в этот день строгий пост – ждет исполнение всех желаний

Увидеть в этот день белую собаку – к материальному достатку в доме

Если этот день будет с дождями – к теплой осени

Если журавли 11 сентября улетают на юг – к морозной и ранней зиме

Если в этот день пройдет гроза – осень будет затяжная