Усікновення глави Іоанна Предтечі: що категорично не можна робити сьогодні

Усікновення Іоанна Предтечі в Україні відзначатимуть у суботу, 11 вересня. Цей день символізує початок осені та має народну назву - Головосічення. З цим днем пов'язують найсуворіші заборони та цікаві прикмети.

Що категорично не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі – читайте в нашому матеріалі нижче.

Цей день символізує пам'ятний день про пророка Івана Предтечі, який передбачив народження Ісуса Христа і прийняв мученицьку смерть. За легендою, на дні народження Ірода Саломея станцювала чаклунський танець і запаморочила голову правителю до такої міри, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Дівчина попросила голову Іоанна на блюді.

Найсуворіші заборони

Не можна подавати на стіл і різати продукти круглої форми – "хто на Усікновення ножем користується – той без голови залишається".

Не можна косити траву, рубати дрова і використовувати будь-які гострі предмети

Не можна стригти волосся і зачісуватися

Не можна займатися рукоділлям, шити та в'язати

Не можна танцювати, співати, влаштовувати галасливі вечірки – пророк був страчений через примху танцівниці, такі заняття можуть притягнути неприємності

Не можна вживати спиртне

Не можна давати або брати в борг гроші або інші предмети з дому

Не можна їсти продукти червоного кольору - помідори, яблука, кавун і виноград

Не можна збирати урожай капусти та шинкувати її для закваски

Не можна в цей день подавати їжу на підносі

У цей день дотримуються суворого посту - заборонено м'ясо, риба, яйця, молочні продукти

Не можна грати весілля і хрестити дітей

Не можна відмовляти в допомозі біднякам

Прикмети на Усікновення глави Іоанна Предтечі

Хто дотримується в цей день строгий піст - чекає виконання всіх бажань

Побачити в цей день білу собаку - до матеріального достатку в будинку

Якщо цей день буде з дощами - до теплої осені

Якщо журавлі 11 вересня відлітають на південь - до морозної та ранньої зими

Якщо в цей день пройде гроза - осінь буде затяжна