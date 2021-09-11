Усікновення глави Іоанна Предтечі: що категорично не можна робити сьогодні
Усікновення Іоанна Предтечі в Україні відзначатимуть у суботу, 11 вересня. Цей день символізує початок осені та має народну назву - Головосічення. З цим днем пов'язують найсуворіші заборони та цікаві прикмети.
Що категорично не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі – читайте в нашому матеріалі нижче.
Цей день символізує пам'ятний день про пророка Івана Предтечі, який передбачив народження Ісуса Христа і прийняв мученицьку смерть. За легендою, на дні народження Ірода Саломея станцювала чаклунський танець і запаморочила голову правителю до такої міри, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Дівчина попросила голову Іоанна на блюді.
Найсуворіші заборони
- Не можна подавати на стіл і різати продукти круглої форми – "хто на Усікновення ножем користується – той без голови залишається".
- Не можна косити траву, рубати дрова і використовувати будь-які гострі предмети
- Не можна стригти волосся і зачісуватися
- Не можна займатися рукоділлям, шити та в'язати
- Не можна танцювати, співати, влаштовувати галасливі вечірки – пророк був страчений через примху танцівниці, такі заняття можуть притягнути неприємності
- Не можна вживати спиртне
- Не можна давати або брати в борг гроші або інші предмети з дому
- Не можна їсти продукти червоного кольору - помідори, яблука, кавун і виноград
- Не можна збирати урожай капусти та шинкувати її для закваски
- Не можна в цей день подавати їжу на підносі
- У цей день дотримуються суворого посту - заборонено м'ясо, риба, яйця, молочні продукти
- Не можна грати весілля і хрестити дітей
- Не можна відмовляти в допомозі біднякам
Прикмети на Усікновення глави Іоанна Предтечі
Хто дотримується в цей день строгий піст - чекає виконання всіх бажань
Побачити в цей день білу собаку - до матеріального достатку в будинку
Якщо цей день буде з дощами - до теплої осені
Якщо журавлі 11 вересня відлітають на південь - до морозної та ранньої зими
Якщо в цей день пройде гроза - осінь буде затяжна
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимемо у вересні 2021 року.
А також розповідали про те, коли у вересні настане повний місяць і що категорично не можна робити в цей день.