Как успокоиться во время войны: психолог поделилась лайфхаками

Как успокоить себя во время войны: способы

Рисование.

Если у вас есть доступ к различным антистрессовым раскраскам, можете воспользоваться ими. Если таких нет, поможет даже рисование неразборчивых каракуль на листе бумаги.

Детям можете предложить рисовать их настроение, состояние, страхи. Во время такого рисования и словесного описания рисунка ребенок разгружается и восстанавливается. Поэтому поощряйте это занятие.

Метод изображения своих страхов и эмоций с произнесением подходит не только детям, но и взрослым.

Слушать любимую музыку где возможно. Пойте.

А если вы сможете привлечь и других людей к этому занятию, то получите не только успокоение, но и ощущение сплоченности и единства.

Делайте перерыв в потреблении информации.

Сосредоточьте внимание на нескольких источниках, которые предоставляют только официальную, проверенную информацию. Старайтесь не просматривать новости перед сном.

Читайте художественную литературу, поэзию.

В западных странах было проведено много исследований, которые доказали, что поэзия имеет чрезвычайно положительное влияние на нашу психику.

Метод "Дыхание жизни".

Когда у вас есть настоятельная потребность в том, чтобы успокоиться или ослабить приступ панической атаки, сделайте полный вдох - задержите дыхание на три счета - полный выдох - задержка дыхания на три счета - повторение упражнения.