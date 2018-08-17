"Уже четвертый день летают": в Киеве замечены военные истребители (фото, видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также были замечены военные вертолеты

В небе над Киевом были замечены военные самолеты – истребители, которые пронеслись над головами горожан сегодня, 17 августа. Об этом передает Страна, ссылаясь на слова очевидцев.

Сообщается, что были замечены также военные вертолеты. Многие предполагают, что таким образом проводится подготовка к празднованию Дню независимости Украины, в честь которого 24 августа пройдет парад.

Фото: самолеты над Киевом (strana.ua)

В сети появилось также видео, на котором запечатлены пролетающие самолеты.

Над Киевом летают истребители Жители некоторых районов Киева обеспокоены тем, что над столицей летают военные истребители. Технику заметили в небе над Южной Борщаговкой. Видео: очевидцы Опубліковано Информатор Киев П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Видео: самолеты над Киевом (facebook.com/kiev.informator.ua)

В комментариях пользователи выдвинули свои предложения по этому поводу:

"Да ладно, обеспокоены. Понятно дело, подготовка к параду", "Летают уже 4-й день, готовятся к параду", "Натовские", "Репетиции по Чайке ко Дню Независимости", "К параду готовятся".

Скриншот комментариев (facebook.com/kiev.informator.ua)

Изданию "Информатор" начальник управления коммуникации и прессы ведомства Алексей Чернобай сообщил, что конкретной информации по поводу задействования авиатехники в параде пока нет. Но учения проходят постоянно.

"Сейчас идут подготовительные работы, решаются организационные моменты. Точный перечень того, что можно будет увидеть на параде, можно будет увидеть только на генеральной репетиции 20 августа", - заявил он.

Однако в СМИ есть информация о том, что во время парада ко Дню независимости авиация будет участвовать также.

Напомним, Styler подготовил подборку мероприятий, куда можно пойти в выходные по случаю Дня Независимости 2018: программа официальных торжеств, выставок, фестивалей и концертов к празднику.

Ранее мы писали о том, что житель города Пейсон в штате Юта из мести влетел на самолете в свой же дом, где находилась его супруга с ребенком.

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