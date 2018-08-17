"Вже четвертий день літають": у Києві помічені військові винищувачі (фото, відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також були помічені військові вертольоти

У небі над Києвом були помічені військові літаки – винищувачі, які пронеслися над головами городян сьогодні, 17 серпня. Про це передає Страна, посилаючись на слова очевидців.

Повідомляється, що були помічені також військові вертольоти. Багато хто припускає, що таким чином проводиться підготовка до святкування Дня незалежності України, на честь якого 24 серпня пройде парад.

Фото: літаки над Києвом (strana.ua)

У мережі з'явилося відео, на якому відображені літаки, що пролітають в небі.

Над Києвом літають винищувачі Мешканці деяких районів Києва занепокоєні тим, що над столицею літають військові винищувачі. Техніку помітили в небі над Південною Борщагівкою. Відео: очевидці Опубліковано Інформатор Київ П'п'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Відео: літаки над Києвом (facebook.com/kiev.informator.ua)

У коментарях користувачі висунули свої пропозиції з цього приводу:

"Та гаразд, стурбовані. Зрозуміла справа, підготовка до параду", "Літають вже 4-й день, готуються до параду", "Натовські", "Репетиції по Чайці до Дня Незалежності", "Готуються до параду".

Скріншот коментарів (facebook.com/kiev.informator.ua)

Виданню "Інформатор" начальник управління комунікації й преси відомства Олексій Чорнобай повідомив, що конкретної інформації щодо задіяння авіатехніки в параді поки немає. Але навчання проходять постійно.

"Зараз йдуть підготовчі роботи, вирішуються організаційні моменти. Точний перелік того, що можна буде побачити на параді, можна буде побачити тільки на генеральній репетиції 20 серпня", - заявив він.

Проте в ЗМІ є інформація про те, що під час параду до Дня незалежності авіація буде брати участь також.

Нагадаємо, Styler підготував добірку заходів, куди можна піти у вихідні з нагоди Дня Незалежності 2018: програма офіційних урочистостей, виставок, фестивалів і концертів до свята.

Раніше ми писали про те, що житель міста Пейсон в штаті Юта з помсти влетів на літаку у свій дім, де перебувала його дружина з дитиною.

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