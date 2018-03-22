"В белых облаках": синоптик дала прогноз на 23 марта

Стало известно, какой погоды ждать в пятницу

В Украине 23 марта ожидается теплый день, однако ночь с четверга на пятницу будет очень холодной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"А погода завтра в Украине будет с холодной ночью, -7-14, довольно теплым днем, -3+4 градуса", - отметила она.

На Юге, в Днепре, Кропивницком и их районах, а также в Винницкой и Черновицкой областях ожидаются осадки.

"Большая часть Украины - в солнце и белых облаках", - добавила синоптик.

В Киеве 23-го марта - без осадков, ночью -10, днем +2 градуса.

Синоптик отметила, что 23 марта отмечают Всемирный день метеорологии.

"Поздравляю причастных, а, следовательно, всех нас, с наступающим Всемирным днем метеоролога", - написала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, синоптик рассказала, когда начнется настоящая весна.