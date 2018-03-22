"У білих хмарках": синоптик дала прогноз на 23 березня

Стало відомо, якої погоди чекати у п’ятницю

В Україні 23 березня очікується теплий день, але ніч з четверга на п’ятницю буде дуже холодною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"А погода завтра в Україні буде із холодною ніччю, -7-14, досить теплим днем, -3+4 градуси", - відзначила вона.

На Півдні, у Дніпрі, Кропивницькому та їхніх районах, а також у Вінницькій та у Чернівецькій областях очікуються опади.

"Більша частина України - у сонці та білих хмарках", - додала синоптик.

У Києві 23-го березня - без опадів, вночі -10, вдень +2 градуси.

Синоптик відзначила, що 23 березня відзначають Всесвітній день метеорології.

"Вітаю причетних, а, отже, усіх нас, із прийдешнім Всесвітнім днем метеоролога", - написала Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптик розповіла, коли почнеться справжня весна.