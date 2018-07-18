"В такие моменты рвется душа": 5-летнего голодающего сына пьяной матери забрали в детдом

Фото: РБК-Украина

Пока мать пила, ребенок ел просроченную полупустую сметану

В Черновцах ювенальные полицейские вместе с патрульной полицией и сотрудниками службы по делам детей забрали 5-летнего мальчика у горе-матери, которая пила во время визита правоохранителей. Об этом сообщается на странице Ювенальной превенции ГУНП в Черновецкой области в Facebook.

Фото: facebook.com/ypchernivci

"Это наша работа, ежедневная рутина ... В такие моменты нет места эмоциям и собственным суждением, есть только нормы действующего законодательства, интересы и безопасность ребенка…Но очень трудно «держать себя в руках», когда видишь истощенного постоянным недоеданием и отсутствием ухода пятилетнего мальчика в грязной рубашке, с полупустым пакетиком просроченного сметанного продукта в маленьких ручках, который постоянно сидит закрытый в вонючем помещении, покрытом плесенью, где повсюду пустые бутылки от спиртного, окурки и гниющие остатки пищи", - написано в публикации.

Фото: facebook.com/ypchernivci

Также сотрудники полиции добавили: "И когда этот ребенок молча идет к тебе, молча обнимает за шею (молча, потому что в свои годы он так и не научился говорить), ты видишь во взгляде больших зеленых детских глазок немой крик о помощи. В такие моменты рвется душа".

Сотрудники ювенальной полиции временно устроили ребенка в приют.

Напомним, в Тернопольской области мать за непослушание жестоко избила собственного двухлетнего сына. Мальчик находится в реанимации, а 37-летняя жительница села Криволука – в полиции.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Как ведут себя на дорогах представители украинской власти