"В такі моменти рветься душа": 5-річного голодуючого сина п'яної матері забрали в дитбудинок

Фото: РБК-Україна

Поки мати пила, дитина їла прострочену напівпорожню сметану

У Чернівцях ювенальні поліцейські разом з патрульною поліцією і співробітниками служби у справах дітей забрали 5-річного хлопчика у горе-матері, яка пила під час візиту правоохоронців. Про це повідомляється на сторінці Ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області в Facebook.

Фото: facebook.com/ypchernivci

"Це наша робота, щоденна рутина …В такі моменти немає місця емоціям та власним судженням, є тільки норми чинного законодавства, інтереси та безпека дитини... Але дуже важко «тримати себе в руках», коли бачиш виснаженого постійним недоїданням та бездоглядом п’ятирічного хлопчину в брудній сорочечці, з півпорожнім пакетиком протермінованого сметанного продукту у маленьких рученятах, який постійно сидить зачинений у смердючому приміщенні, покритому цвіллю, де повсюди порожні пляшки від спиртного, недопалки та гниючі залишки їжі", - написано в публікації

Фото: facebook.com/ypchernivci

Також співробітники поліції додали: "І коли ця дитина мовчки йде до тебе, мовчки міцно обіймає за шию (мовчки, бо в свої роки він так і не навчився говорити) -ти бачиш у погляді великих зелених дитячих оченят німий крик про допомогу. В такі моменти рветься душа".

Працівники ювенальної поліції тимчасово влаштували дитину в притулок.

Нагадаємо, у Тернопільській області мати за непослух жорстоко побила власного дворічного сина. Хлопчик знаходиться в реанімації, а 37-річна мешканка села Криволука – в поліції.

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