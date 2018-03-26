"Варварство в чистом виде": в Крыму оккупанты массово уничтожают деревья

В Кировском районе уничтожили здоровые деревья

В Крыму оккупанты массово начали уничтожать деревья. Например, в Кировском районе под видом санитарной обрезки уничтожили здоровые деревья. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Александр Талипов.

"На ум приходит только одна бессмертная фраза Лаврова - ДБ! Село Первомайское, Кировский район, перед Старым Крымом. На лицо содержание дорог, когда вместо восстановления дорожного полотна, решили обрезать здоровые, красивые деревья, которые не нависают даже над обочиной. Летом огромная красивая у них крона. Зачем было резать варварски здоровые деревья? Ответ банальный, чик пилой и несколько миллионов рублей в карман!" - написал Талипов и опубликовал фотографии.

Скриншот (facebook.com/alexandr.talipov)

Фото: Дервья в Крыму (facebook.com/alexandr.talipov)

Пользователи сети возмутились вырубкой деревьев.

"Это что новая мода по Крыму пошла, спилить все деревья?" - спросила Зара Эм.

"Варварство в чистом виде", - написала Светлана Дремлюгина.

"Какой ужас", - отреагировала Светлана Емец.

"Туристы оценят уровень крымской власти", - написал Дмитрий Финашкин.

Скриншот комментариев (facebook.com/alexandr.talipov)

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