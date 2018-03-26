"Варварство в чистому вигляді": у Криму окупанти масово знищують дерева

У Кіровському районі знищили здорові дерева

У Криму окупанти масово почали знищувати дерева. Наприклад, у Кіровському районі під виглядом санітарної обрізки знищили здорові дерева. Про це на своїй сторінці в Facebook написав активіст Олександр Таліпов.

"На розум приходить тільки одна безсмертна фраза Лаврова - ДБ! Село Первомайське, Кіровський район, перед Старим Кримом. На обличчя утримання доріг, коли замість відновлення дорожнього полотна, вирішили обрізати здорові, красиві дерева, які не нависають навіть над узбіччям. Влітку величезна красива у них крона. Навіщо було різати по-варварськи здорові дерева? Відповідь банальна, чик пилкою і кілька мільйонів рублів у кишені!" - написав Таліпов і опублікував фотографії.

Скріншот (facebook.com/alexandr.talipov)

Фото: Дервья в Криму (facebook.com/alexandr.talipov)

Користувачі мережі обурилися вирубкою дерев.

"Це що нова мода з Криму пішла, спиляти всі дерева?" - запитала Зара Ем.

"Варварство в чистому вигляді", - написала Світлана Дремлюгина.

"Який жах", - відреагувала Світлана Ємець.

"Туристи оцінять рівень кримської влади", - написав Дмитро Финашкин.

Скріншот коментарів (facebook.com/alexandr.talipov)

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