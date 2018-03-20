"Важен каждый день": украинцев просят помочь четырехлетней Даше, которой требуется лечение в Китае (фото)

Семье выписали счет в клинике на 43 тысячи долларов, но такая сумма является очень большой

Украинцев просят помочь четырехлетней Даше Целиковой, которой требуется лечение в Китае. Об этом передает ТСН.

Целикова Дарья всю свою жизнь страдает из-за детского церебрального паралича, двойной гемиплегии, задержки психомоторного развития, эпилепсии. Ребенок до сих пор неуверенно держит голову, не ползает, не сидит.

Такие последствия были из-за обвития пуповиной ребенка еще в утробе матери. Даша получила кислородное голодание. Ребенка выписали из роддома с диагнозом гипоксическое поражение ЦНС. А уже в 5 месяцев у девочки начались судороги.

Родители Даши говорят, что прошли в Украине с ребенком почти все возможные реабилитационные центры, но существенного улучшения в состоянии ребенка не возникало. Поэтому семья попыталась попасть на лечение в Китае.

"После этой длительной реабилитации мы увидели улучшения в физическом и умственном плане. Даша, лежа на животе, стала дольше удерживать голову, укрепилась спина, окрепли ножки, улучшилась моторики рук. Китайские врачи дали нам надежду. Они говорят, что Даша перспективная, ее можно поставить на ноги, советуют подсадку стволовых клеток в мозг для умственного развития и снятие эпилепсии и интенсивную реабилитацию 6 месяцев. И самое главное - не потерять драгоценное время, ведь важен каждый день, чем меньше ребенок, тем больше шансов на полное выздоровление. Пока Даша еще маленькая, нужно вложить максимум усилий, чтобы поставить ее на ножки", - говорит мама девочки.

Фото: Даша Целикова нуждается в вашей помощи (facebook.com/groups/ЦеликоваДарья)

Семье выписали счет в клинике на 43 тысячи долларов. Такая сумма является очень большой для родственников девочки. Они понимают, что в короткие сроки такой суммы не собрать, поэтому вынуждены просить помощи добрых людей.

"Я верю, что, когда моя доченька меня просто обнимет и скажет: "Мамочка, я тебя люблю!". Я очень этого жду и прошу Вас помочь! До сегодняшнего дня мы справлялись своими силами, но это очень огромная сумма, нам не справиться без вашей помощи", - говорит мама Даши.

Реквизиты для помощи:

Номер карты ПриватБанк 5168757352244620;

Целикова Надежда Ивановна.

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