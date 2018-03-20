"Важливий кожен день": українців просять допомогти чотирирічній Даші, якій потрібне лікування в Китаї (фото)

Сім'ї виписали рахунок в клініці на 43 тисячі доларів, але така сума є дуже великою

Українців просять допомогти чотирирічної Даші Целікова, якій потрібне лікування в Китаї. Про це передає ТСН.

Целікова Дарина все своє життя страждає через дитячого церебрального паралічу, подвійної геміплегії, затримки психомоторного розвитку, епілепсії. Дитина досі невпевнено тримає голову, не повзає, не сидить.

Такі наслідки були через обвиття пуповиною дитини ще в утробі матері. Даша отримала кисневе голодування. Дитину виписали з пологового будинку з діагнозом гипоксичне ураження ЦНС. А вже в 5 місяців у дівчинки почалися судоми.

Батьки Даші кажуть, що пройшли в Україні з дитиною майже всі можливі реабілітаційні центри, але істотного поліпшення в стані дитини не виникало. Тому сім'я спробувала потрапити на лікування в Китаї.

"Після цієї тривалої реабілітації ми побачили покращення в фізичному і розумовому плані. Даша, лежачи на животі, стала довше утримувати голову, зміцнилася спина, зміцніли ніжки, покращилася моторики рук. Китайські лікарі дали нам надію. Вони кажуть, що Даша перспективна, її можна поставити на ноги, радять підсадку стовбурових клітин в мозок для розумового розвитку і зняття епілепсії та інтенсивну реабілітацію 6 місяців. І найголовніше - не втратити дорогоцінний час, адже важливий кожен день, чим менше дитина, тим більше шансів на повне одужання. Поки Даша ще маленька, потрібно вкласти максимум зусиль, щоб поставити її на ніжки", - каже мама дівчинки.

Фото: Даша Целікова потребує вашої допомоги (facebook.com/groups/ЦеликоваДарья)

Родині виписали рахунок в клініці на 43 тисячі доларів. Така сума є дуже великою для родичів дівчинки. Вони розуміють, що в короткі терміни такої суми не зібрати, тому змушені просити допомоги добрих людей.

"Я вірю, що, коли моя донечка мене просто обійме і скаже: "Мамо, я тебе люблю!". Я дуже цього чекаю і прошу Вас допомогти! До сьогоднішнього дня ми справлялися своїми силами, але це дуже велика сума, нам не впоратися без вашої допомоги", - каже мама Даші.

Реквізити для допомоги:

Номер карти ПриватБанк 5168757352244620;

Целікова Надія Іванівна.

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