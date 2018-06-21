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В Великобритании найдена мертвой известная актриса

STYLERLIFE        21.06.2018 - 16:40
Фото: Софи Грандон (instagram.com/sophiegradon)
Фото: Софи Грандон (instagram.com/sophiegradon)

Погибшей актрисе было 32 года

В Великобритании найдена мертвой известная актриса, обладательница титула "Мисс Великобритания 2009" Софи Анн Грандон. Об этом сообщает The Independent.

В городе Медберн, графство Нортамберленд, Великобритания, вечером, 20 июня, была обнаружена мертвой известная актриса Софи Анн Грандон.

Информацию о смерти 32-летней возлюбленной подтвердил и ее бойфренд Аарон Армстронг.

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", - написал Аарон на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/aaron.armstrong)

Причины смерти Софи Анн Грандон не сообщаются. На ее теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии и сообщает, что причину смерти они смогут сообщить только после вскрытия.

Софи Анн Грандон было 32 года. В 2009 году она завоевала титул "Мисс Великобритания".

В 2016 году она стала участницей популярного в Британии реалити-шоу Love Island. Известно, что Софи не дошла до финала шоу, но среди телезрителей у нее был самый высокий рейтинг популярности.

Кроме того, она запомнилась на реалити-шоу своим неожиданным романом с другой участницей.

Напомним, отец украинского журналиста умер после конфликта в ДТП.

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Теги: смерть, мисс, актриса
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