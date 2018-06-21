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У Великобританії знайдена мертвою відома актриса

STYLERLIFE        21.06.2018 - 16:40
Фото: Софі Грандон (instagram.com/sophiegradon)
Фото: Софі Грандон (instagram.com/sophiegradon)

Загиблій актрисі було 32 роки

У Великобританії знайдена мертвою відома актриса, володарка титулу "Міс Великобританія 2009" Софі Анн Грандон. Про це повідомляє The Independent.

У місті Медберн, графство Нортамберленд, Великобританія, ввечері 20 червня, була виявлена мертвою відома актриса Софі Анн Грандон.

Інформацію про смерть 32-річної коханої підтвердив і її бойфренд Аарон Армстронг.

"Я ніколи не забуду цю усмішку, я так сильно тебе люблю, ти мій світ назавжди", - написав Аарон на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/aaron.armstrong)

Причини смерті Софі Анн Грандон не повідомляються. На її тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.

Поліція з'ясовує обставини трагедії і повідомляє, що причину смерті вони зможуть повідомити тільки після розтину.

Софі Анн Грандон було 32 роки. У 2009 році вона завоювала титул "Міс Великобританія".

В 2016 році вона стала учасницею популярного в Британії реаліті-шоу Love Island. Відомо, що Софі не дійшла до фіналу шоу, але серед телеглядачів у неї був найвищий рейтинг популярності.

Крім того, вона запам'яталася на реаліті-шоу своїм несподіваним романом з іншою учасницею.

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Теги: смерть, мисс, актриса
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