"Венгр - тоже человек": как в Закарпатье живется этническим венграм

Видео: (YouTube/Настоящее время)

Село Великая Добронь в Закарпатье считается самым крупным поселением этнических венгров в Украине. Люди, которые здесь живут, работают на своей земле и ежегодно выращивают сотни тонн душистой паприки. Подробнее о том, как в Закарпатье живется этническим венграм сообщает Настоящее Время.

Паприкой тут занимаются многие. Душистый перец продают по 100 гривен за килограмм, а за весь урожай выходит 15 тысяч. Федор Мельник, который всю жизнь посвятил производству паприки, говорит, что если бы не мельница, ему бы пришлось выбирать между лекарствами и едой. На все не хватает.

Скриншот видео: (YouTube/Настоящее время)

Его родные внуки уже не хотят заниматься нелегким семейным бизнесом, так как никто не хочет работать за маленькие деньги. Хотя местный предприниматель, Йозеф Рати утверждает: "Я целую кучу могу показать молодых, которые вернулись к нам".

Местные считают, что это произошло благодаря строительству новой дороги, которую местные жители решили построить собственными силами и средствами. К слову, себестоимость квадратного метра дороги в 2016 году составляла от 98 до 120 гривен.

Ирина Сильваши, жительница Великой Доброни, хоть и продолжает заниматься перцем, но не считает это полноценным бизнесом. Поэтому постепенно хочет перейти на то, что лучше продается. Например, на производство веников.

По два урожая в год выращивают в основном благодаря роскошным теплицам, гранты на которые дает Венгрия. Однако, рассказывают местные, недавно к ним пришли представители Службы безопасности Украины. По словам местных жителей, СБУ "ищет коррупцию при покупке дешевых теплиц".

С принятием закона о языках Украине также придется как-то решать проблему с нехваткой украиноязычных преподавателей. Оказывается, в Закарпатье учителя, которые ведут уроки на венгерском, получают неплохую доплату.

Скриншот видео: (YouTube/Настоящее время)

Главным политическим вопросом остается двойное гражданство. Эта тема сильно беспокоит украинских венгров. "Целую страну, 50 миллионов человек в Украине, раздражает, что сепаратисты здесь живут. Нет здесь такого. Если турки поддерживают крымских татар - это хорошо. Если Венгрия поддерживает закарпатских венгров - это плохо",- возмущается местный предприниматель Йозеф Рати.

"Пусть они засвидетельствуют, что мы венгры, чтобы они поверили, наконец, что венгр - тоже человек, не только украинец", - говорит местная жительница Илона Сани.

Напомним, что отношения Украины и Венгрии резко обострились. После обнародования скандального видео из венгерского консульства в Берегово, где жителям Закарпатья торжественно вручают паспорта соседнего государства, министр иностранных дел Украины пообещал выслать венгерского консула из страны.

Мы писали, что в Румынии несколько тысяч этнических венгров требовали автономии.

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