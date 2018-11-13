"Угорець - теж людина": як у Закарпатті живеться етнічним угорцям

Відео: YouTube/Даний час)

Село Велика Добронь на Закарпатті вважається найбільшим поселенням етнічних угорців в Україні. Люди, які тут живуть, працюють на своїй землі і щорічно вирощують сотні тонн запашної паприки. Докладніше про те, як в Закарпатті живеться етнічним угорцям повідомляє Настоящее Время.

Паприкою тут займається багато хто. Запашний перець продають по 100 гривень за кілограм, а за весь урожай виходить 15 тисяч. Федір Мельник, який все життя присвятив виробництву паприки, каже, що якби не млин, йому б довелося обирати між ліками і їжею. На все не вистачає.

Скріншот відео: YouTube/Даний час)

Його рідні онуки вже не хочуть займатися нелегким сімейним бізнесом, так як ніхто не хоче працювати за маленькі гроші. Хоча місцевий підприємець, Йозеф Раті стверджує: "Я цілу купу можу показати молодих, які повернулися до нас".

Місцеві вважають, що це сталося завдяки будівництву нової дороги, яку місцеві мешканці вирішили побудувати власними силами і коштами. До речі, собівартість квадратного метра дороги в 2016 році становила від 98 до 120 гривень.

Ірина Сільваші, жителька Великої Доброні, хоч і продовжує займатися перцем, але не вважає це повноцінним бізнесом. Тому поступово хоче перейти на те, що краще продається. Наприклад, на виробництво віників.

По два врожаї в рік вирощують в основному завдяки розкішним теплицям, гранти на які дає Угорщина. Однак, як розповідають місцеві, нещодавно до них прийшли представники Служби безпеки України. За словами місцевих жителів, СБУ "шукає корупцію при покупці дешевих теплиць".

З прийняттям закону про мови в Україні також доведеться якось вирішувати проблему з нестачею україномовних викладачів. Виявляється, в Закарпатті вчителі, які ведуть уроки угорською, отримують непогану доплату.

Скріншот відео: YouTube/Даний час)

Головним політичним питанням залишається подвійне громадянство. Ця тема сильно турбує українських угорців. "Цілу країну, 50 мільйонів людей в Україні, дратує, що сепаратисти тут живуть. Немає тут такого. Якщо турки підтримують кримських татар - це добре. Якщо Угорщина підтримує закарпатських угорців - це погано",- обурюється місцевий підприємець Йозеф Раті.

"Хай вони засвідчать, що ми угорці, щоб вони повірили, нарешті, що угорець - теж людина, не тільки українець", - каже місцева мешканка Ілона Сани.

Нагадаємо, що відносини України і Угорщини різко загострилися. Після оприлюднення скандального відео з угорського консульства в Берегові, де жителям Закарпаття урочисто вручають паспорти сусідньої держави, міністр закордонних справ України пообіцяв вислати угорського консула з країни.

Ми писали, що у Румунії кілька тисяч етнічних угорців вимагали автономії.

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