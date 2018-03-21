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Интервью

Есть вероятность образования камней: Супрун рассказала, как сохранить здоровье почек

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:31
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Она дала несколько важных советов

Боль в пояснице может свидетельствовать о мочекаменной болезни. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, что стоит делать в таком случае.

"Если вас беспокоит боль в пояснице, не мешкайте с визитом к врачу. Она может сигнализировать о начале мочекаменной болезни – образовании почечных камней в середине тела", - пишет Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Также она дала несколько советов, которые помогут сохранить почки здоровыми:

  1. Активная жизнь. Физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и уменьшить риск хронических болезней почек.
  2. Меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов. Сбалансированное питание и поддержание веса в норме – это одна из главных условий профилактики диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических болезней почек.
  3. Вода. Чтобы почки работали, как следует, нужно пить достаточно воды. Суточная норма потребления жидкости для каждого человека зависит от многих факторов: физической нагрузки, климата, общего состояния здоровья. Взрослый человек с весом 70-75 кг в среднем требует 2800 - 3000 мл жидкости (включая все жидкие блюда, напитки и т.п.), однако ориентироваться стоит на чувство жажды.
  4. Отказ от курения. Сигареты -  одна из причин уменьшения кровяного потока к некоторым частям почки, тогда орган работает хуже.
  5. Профилактические осмотры. Раннее выявление почечной недостаточности имеет решающее значение, поскольку это позволяет начать лечение до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения.
  6. Контролируйте артериальное давление. Высокое артериальное давление является одной из самых распространенных причин развития заболеваний почек.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Теги: здоровье
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