Есть вероятность образования камней: Супрун рассказала, как сохранить здоровье почек

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Она дала несколько важных советов
Боль в пояснице может свидетельствовать о мочекаменной болезни. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, что стоит делать в таком случае.
"Если вас беспокоит боль в пояснице, не мешкайте с визитом к врачу. Она может сигнализировать о начале мочекаменной болезни – образовании почечных камней в середине тела", - пишет Супрун.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Также она дала несколько советов, которые помогут сохранить почки здоровыми:
- Активная жизнь. Физические нагрузки помогают нормализовать артериальное давление, улучшить микроциркуляцию крови в почках и уменьшить риск хронических болезней почек.
- Меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов. Сбалансированное питание и поддержание веса в норме – это одна из главных условий профилактики диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических болезней почек.
- Вода. Чтобы почки работали, как следует, нужно пить достаточно воды. Суточная норма потребления жидкости для каждого человека зависит от многих факторов: физической нагрузки, климата, общего состояния здоровья. Взрослый человек с весом 70-75 кг в среднем требует 2800 - 3000 мл жидкости (включая все жидкие блюда, напитки и т.п.), однако ориентироваться стоит на чувство жажды.
- Отказ от курения. Сигареты - одна из причин уменьшения кровяного потока к некоторым частям почки, тогда орган работает хуже.
- Профилактические осмотры. Раннее выявление почечной недостаточности имеет решающее значение, поскольку это позволяет начать лечение до того, как начнут развиваться необратимые последствия и осложнения.
- Контролируйте артериальное давление. Высокое артериальное давление является одной из самых распространенных причин развития заболеваний почек.
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Ранее Супрун развенчала еще один миф о популярном в Украине антисептическом препарате.
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