Є ймовірність утворення каменів: Супрун розповіла, як зберегти здоров'я нирок

Вона дала кілька важливих порад

Біль у попереку може свідчити про сечокам'яної хвороби. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розповіла, що варто робити в такому випадку.

"Якщо вас турбує біль у попереку, не зволікайте з візитом до лікаря. Вона може сигналізувати про початок сечокам'яної хвороби – утворення ниркових каменів в середині тіла", - пише Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також вона дала кілька порад, які допоможуть зберегти нирки здоровими:

Активне життя. Фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, поліпшити мікроциркуляцію крові в нирках і зменшити ризик хронічних хвороб нирок. Менше солі і цукру, більше овочів і фруктів. Збалансоване харчування і підтримання ваги в нормі – це одна з головних умов профілактики діабету, серцево-судинних захворювань та хронічних хвороб нирок. Вода. Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити достатньо води. Добова норма споживання рідини для кожної людини залежить від багатьох факторів: фізичного навантаження, клімату, загального стану здоров'я. Доросла людина з вагою 70-75 кг у середньому потребує 2800 - 3000 мл рідини (включаючи всі рідкі страви, напої тощо), однак варто орієнтуватися на відчуття спраги. Відмова від куріння. Сигарети - одна з причин зменшення кров'яного потоку до деяких частинах нирки, тоді орган працює гірше. Профілактичні огляди. Раннє виявлення ниркової недостатності має вирішальне значення, оскільки це дозволяє почати лікування до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки і ускладнення. Контролюйте артеріальний тиск. Високий артеріальний тиск є однією з найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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