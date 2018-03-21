Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Є ймовірність утворення каменів: Супрун розповіла, як зберегти здоров'я нирок

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:31
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Вона дала кілька важливих порад

Біль у попереку може свідчити про сечокам'яної хвороби. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розповіла, що варто робити в такому випадку.

"Якщо вас турбує біль у попереку, не зволікайте з візитом до лікаря. Вона може сигналізувати про початок сечокам'яної хвороби – утворення ниркових каменів в середині тіла", - пише Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Також вона дала кілька порад, які допоможуть зберегти нирки здоровими:

  1. Активне життя. Фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, поліпшити мікроциркуляцію крові в нирках і зменшити ризик хронічних хвороб нирок.
  2. Менше солі і цукру, більше овочів і фруктів. Збалансоване харчування і підтримання ваги в нормі – це одна з головних умов профілактики діабету, серцево-судинних захворювань та хронічних хвороб нирок.
  3. Вода. Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити достатньо води. Добова норма споживання рідини для кожної людини залежить від багатьох факторів: фізичного навантаження, клімату, загального стану здоров'я. Доросла людина з вагою 70-75 кг у середньому потребує 2800 - 3000 мл рідини (включаючи всі рідкі страви, напої тощо), однак варто орієнтуватися на відчуття спраги.
  4. Відмова від куріння. Сигарети - одна з причин зменшення кров'яного потоку до деяких частинах нирки, тоді орган працює гірше.
  5. Профілактичні огляди. Раннє виявлення ниркової недостатності має вирішальне значення, оскільки це дозволяє почати лікування до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки і ускладнення.
  6. Контролюйте артеріальний тиск. Високий артеріальний тиск є однією з найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Раніше Супрун розвінчала ще один міф про популярному в Україні антисептичному препараті.

Фахівці розповіли, чому не можна чистити зуби після сніданку Забути про вітамін С: Супрун порадила, як зміцнити імунітет
Теги: здоров'я
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top