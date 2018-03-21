Є ймовірність утворення каменів: Супрун розповіла, як зберегти здоров'я нирок

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Вона дала кілька важливих порад
Біль у попереку може свідчити про сечокам'яної хвороби. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розповіла, що варто робити в такому випадку.
"Якщо вас турбує біль у попереку, не зволікайте з візитом до лікаря. Вона може сигналізувати про початок сечокам'яної хвороби – утворення ниркових каменів в середині тіла", - пише Супрун.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Також вона дала кілька порад, які допоможуть зберегти нирки здоровими:
- Активне життя. Фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, поліпшити мікроциркуляцію крові в нирках і зменшити ризик хронічних хвороб нирок.
- Менше солі і цукру, більше овочів і фруктів. Збалансоване харчування і підтримання ваги в нормі – це одна з головних умов профілактики діабету, серцево-судинних захворювань та хронічних хвороб нирок.
- Вода. Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити достатньо води. Добова норма споживання рідини для кожної людини залежить від багатьох факторів: фізичного навантаження, клімату, загального стану здоров'я. Доросла людина з вагою 70-75 кг у середньому потребує 2800 - 3000 мл рідини (включаючи всі рідкі страви, напої тощо), однак варто орієнтуватися на відчуття спраги.
- Відмова від куріння. Сигарети - одна з причин зменшення кров'яного потоку до деяких частинах нирки, тоді орган працює гірше.
- Профілактичні огляди. Раннє виявлення ниркової недостатності має вирішальне значення, оскільки це дозволяє почати лікування до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки і ускладнення.
- Контролюйте артеріальний тиск. Високий артеріальний тиск є однією з найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок.
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Раніше Супрун розвінчала ще один міф про популярному в Україні антисептичному препараті.
.