"Виноваты все": в Тернополе из-за некомпетентности врачей умер четырехлетний ребенок

Мальчику четыре раза ставили неправильный диагноз медики скорой помощи

В Тернополе из-за равнодушия и некомпетентности местных врачей умер маленький Артем, которому было три года и 8 месяцев. Мальчику четыре раза вызывали скорую помощь, но медики не смогли спасти ребенка. Мама Артема – Надежда Качура – рассказала о последних днях жизни своего сына, передает gazeta1.com.

"В пятницу, 1 июня, я забрала сына из садика. После этого мы еще погуляли на улице. Около шести-семи вечера у Артема поднялась температура.Из-за того, что был немного насмарк, подумала, что обычный вирус подхватил. Поэтому лечила насморк и сбивала температуру. И ночью температуру сбить не удавалось, вызывала "скорую". Врачи осмотрели ребенка, сбили температуру обычными препаратами. Кажется, анальгином. Температура упала. Медики сказали мне, что это обычный вирус, мол, подхватил в садике", – рассказала Надежда Качура.

Фото: gazeta1.com

На следующий день у мальчика поднялась температура. По словам женщины, температура поднималась два-три раза в день и достигала свыше 39 градусов.

"И он был нормальным. Конечно, когда температура поднималась, то становился вялым, сонным. Однако когда сбивали температуру, то он бегал, даже на улице играл", – отметила мать ребенка.

"С субботы на воскресенье мы также не могли сбить температуру. Поэтому во второй раз вызвали "скорую". Врачи сказали опять же, что у сына вирус. Они осмотрели ребенка, щупали животик. Говорили, что из-за вируса такая высокая температура может держаться даже до пяти дней и ничего страшного здесь нет", - рассказала женщина.

Медики "скорой" спросили у Надежды, чем она лечит сына. Сказали, что медикаменты, которые использует женщина, подходят, и сказали лечить ребенка ими и в дальнейшем, и пить много воды.

"Я могу путать дни, когда именно мы вызвали "скорую". Все было, как в тумане. И точно знаю, что вызовов было четыре. В воскресенье у него тоже поднималась температура, лежал вялый. И когда сбивали, ребенок бегал, играл, как всегда. Вечером он как-то ослаб, лежал. Около двенадцати-часу ночи поднялась температура. Я дала ему жаропонижающие в таблетках и он их вырвал", - вспомнила женщина.

"Прошел час, температура держалась и я дала ему лекарство в сиропе. Он их вырвал. И если бы это было отравление, то он бы блевал едой, он же рвал лекарствами. Однако все предыдущие дни Артем нормально питался. В ту ночь мы снова вызвали "скорую". Врачи осмотрели и сказали, что у ребенка ангина. Ничего особенного из медикаментов не выписали и уехали. Правда, ввели укол от температуры. Вновь пощупали животик, отклонений не нашли. Сказали, что от такого вируса может быть даже и рвота. И уехали", – рассказала Надежда.

Утром Артема стошнило от обычной воды. А кушать малыш уже не мог.

"Он будто вырвал желчью. Мы снова вызвали "скорую". Врачи осмотрели и сказали: "Посмотрите, у него все горло красное, это гнойная ангина, которая может вызвать рвоту", - вспомнила Надежда.

По словам женщины, врачи не предлагали ей везти ребенка в больницу. Они уверяли, что можно забрать мальчика в медучреждение, но его будут лечить так же, как и дома.

"Говорили, что нет нужды везти. Потому что в больнице он будет принимать те же антибиотики, что я давала дома. Если бы они настаивали или просто рекомендовали, была бы письменный отказ. И я не отказывалась. Конечно, если бы надо было, то поехала бы. Так они осмотрели, сказали, что ангина, и выписали антибиотики. Правда, я просила их, чтобы собственной рукой выписали рецепт, они сказали, чтобы я сама занотувала в блокноте. Соответственно от них рецепта у меня не было. Хотя несколько раз об этом просила", - отметила женщина.

Врачи снова сделали ребенку укол, в составе которого, по словам Надежды, был димедрол.

"Артем был немного сонный. Я думала, что это от действия укола. Врачи говорили, что это нормально. Говорили, что сын поспит немного, а дальше можно даже его покормить. Я за то время, пока он спал, побежала в аптеку, купила антибиотики. И на голодный желудок их пить нельзя. Поэтому пыталась его покормить. Однако сын через некоторое время все вырвал. И врачи сказали, что это нормально..." – рассказала мать ребенка.

"Он еще видел меня тогда, сам ходил. В тот день я ходила к нашей участковому доктору. Она, как оказалось, ушла в отпуск. Поэтому зашла к другой, чтобы сообщить ей и получить совет. Рассказала, что вызвала "скорую", описала состояние ребенка. Еще спросила, какие можно пить лекарства от лихорадки и рвоты. Она выписала какие-то свечи и посоветовала пить те антибиотики, которые нам выписали медики со "скорой". Говорила, если за два-три дня лучше не станет, то следует ехать в больницу", - добавила женщина.

Ребенку становилось хуже и мать решила ехать в больницу.

"Сначала хотели вызвать такси, но решили, что лучше ехать на "скорой", чтобы зарегистрировали вызов. Медики приехали и захотели сначала осмотреть ребенка. Я сказала, что надо ехать немедленно. На то время Артем хоть и был вялым, но еще мог нормально смотреть на меня, мог стоять, говорить. То есть в больницу я привезла нормального ребенка, хоть и с высокой температурой", - отметила она.

В больнице после осмотра ребенка женщине сообщили, что у мальчика нет ангины.

"Сказали, что горло чистое. Во время этого разговора присутствовала врач "скорой", которая говорила мне, что у сына ангина. Единственное, что она на это ответила, так это "Ой"... Хотя еще утром говорила о гнойной ангине, а в 17:00 – уже "Ой", - подчеркнула Надежда.

После осмотра Артема положили в больницу в инфекционное отделение и назначили капельницы.

"Нам дали перечень лекарств, которые надо купить. Смотрю, а там препараты, которыми лечат от желудочных заболеваний, к примеру та же "Смекта" и т. п. Хотя я говорила, что от пятницы до воскресенья, ребенка не рвало, поносило, ел обычную пищу", – рассказала Надежда.

Мальчик также жаловался медикам "скорой" на боль в голове. Все время ему назначали лекарства, которые не помогали.

"После того капельниц и укола около десяти вечера сыну стало значительно хуже. Он звал меня и нащупывал руками, потому что перестал видеть. Потом у него выскочил катетер, я взяла ребенка на руки (это было где-то полдвенадцатого ночи) и разбудила врачей. Сказала, что сорвался катетер, но у мальчика что-то не так с глазами. Они молча его осмотрели, ввели какой-то антибиотик, еще кажется, какой-то гормон и сказали, что ребенок в очень тяжелом состоянии, надо везти в реанимацию..." – рассказала Надежда.

Отмечается, что к медикам из реанимации у мамы Артема претензий нет, поскольку они делали все, что могли.

"Среди ночи подняли всех врачей из дома... И в инфекционном отделении элементарно не могли взять анализ крови. Лечили ребенка от отравления, хотя я говорила, что вначале он нормально ел. Представьте, приезжало четыре "скорых": одни сказали, что инфекция, другие – что ангина..." – вспомнила Надежда.

Ребенка спасали почти сутки, но мальчик умер. Смерть констатировали во вторник, 5 июня, в восемь вечера.

"Моя свекровь ждала возле морга, когда приехал джип с врачами, в том числе и теми, которые осматривали Артема. Вскрытие проводили за закрытыми дверями. По окончанию свекровь подходила и спрашивала у одного из врачей, в чем же точно причина смерти. Он начал кричать: "Вы ищете виновных что ли? Виноваты все". Этот врач дал ей визитку и сказал, что все анализы они взяли и через шесть дней будут более точные результаты. И свекровь продолжала допрашивать. Тогда врач вырвал из рук визитку, бросил на землю, вытолкал свекровь на коридор и все. Не знаю, что они еще нашли или не нашли. И предварительно нам написали, что у Артема был бактериальный менингит", – рассказала мать мальчика.

Ранее сообщалось, что в Тернополе умер малыш от прививки.

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