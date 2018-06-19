"Винні всі": в Тернополі через некомпетентність лікарів померла чотирирічна дитина

Хлопчику чотири рази ставили неправильний діагноз медики швидкої допомоги

У Тернополі через байдужість та некомпетентність місцевих лікарів помер маленький Артем, якому було три роки і 8 місяців. Хлопчику чотири рази викликали швидку допомогу, але медики не змогли врятувати дитину . Мама Артема – Надія Качура – розповіла про останні дні життя свого сина, передає gazeta1.com.

"У п’ятницю, 1 червня, я забрала сина із садочка. Після того ми ще погуляли на вулиці. Близько шостої-сьомої вечора в Артема піднялась температура. Через те, що мав трішки насмарк, подумала, що підхопив звичайний вірус. Тому лікувала нежить та збивала температуру. Та вночі температуру збити не вдавалося, викликала "швидку". Лікарі оглянули дитину, збили температуру звичайними препаратами. Здається, анальгіном. Температура впала. Медики сказали мені, що це звичайний вірус, мовляв, підхопив у садочку", – розповіла Надія Качура.

Фото: gazeta1.com

Наступного дня у хлопчика підскочила температура. За словами жінки, температура піднімалася два-три рази на день і сягала понад 39 градусів.

"Та він був нормальним. Звичайно, коли температура піднімалася, то ставав млявим, сонним. Однак коли збивали температуру, то він бігав, навіть надворі грався", – відзначила матір дитини.

"Із суботи на неділю ми також не могли збити температуру. Тому вдруге викликали "швидку". Лікарі сказали знову ж таки, що в сина вірус. Вони оглянули дитину, мацали животик. Говорили, що через вірус така висока температура може триматися навіть до п’яти днів і нічого страшного тут немає", - розповіла жінка.

Медики "швидкої" запитали у Надії, чим вона лікує сина. Сказали, що медикаменти, які використовує жінка, підходять, і сказали лікувати дитину ними і надалі, та пити багато води.

"Я можу плутати дні, коли саме ми викликали "швидку". Все було, як у тумані. Та точно знаю, що викликів було чотири. У неділю в нього теж піднімалася температура, лежав млявий. Та коли збивали, дитина бігала, гралася, як завжди. Увечері він якось ослаб, лежав. Близько дванадцятої-першої ночі піднялася температура. Я дала йому жарознижуючі у таблетках і він їх вирвав", - пригадала жінка.

"Пройшла година, температура трималася і я дала йому ліки в сиропі. Він їх також вирвав. Та якби це було отруєння, то він би блював їжею, він же рвав ліками. Однак усі попередні дні Артем нормально харчувався. В ту ніч ми знову викликали "швидку". Лікарі оглянули і сказали, що в дитини ангіна. Нічого особливого з медикаментів не виписали та й поїхали. Правда, ввели укол від температури. Знов помацали животика, відхилень не знайшли. Сказали, що від такого вірусу може бути навіть і блювання. Та й поїхали", – розповіла Надія.

Наступного дня вранці Артема знудило від звичайної води. А їсти малюк вже не міг.

"Він вирвав ніби жовчю. Ми знову викликали "швидку". Лікарі оглянули і сказали: "Подивіться, у нього все горло червоне, це гнійна ангіна, яка може викликати блювання", - пригадала Надія.

За словами жінки, лікарі не пропонували їй везти дитину до лікарні. Вони запевняли, що можна забрати хлопчика в медзаклад, але його лікуватимуть так само, як і вдома.

"Казали, що немає потреби везти. Бо в лікарні він прийматиме ті ж антибіотики, що я давала вдома. Якби вони наполягали чи просто рекомендували, була б письмова відмова. Та я не відмовлялася. Звичайно, якби треба було, то поїхала б. Отож вони оглянули, сказали, що ангіна, і виписали антибіотики. Правда, я просила їх, щоби власною рукою виписали рецепт, вони ж сказали, щоб я сама занотувала у блокноті. Відповідно від них рецепта я не мала. Хоча кілька разів про це просила", - відзначила жінка.

Лікарі знову зробили дитині укол, у складі якого, за словами Надії, був димедрол.

"Артем був трохи сонний. Я думала, що це від дії уколу. Лікарі говорили, що це нормально. Казали, що син поспить трохи, а далі можна навіть його погодувати. Я за той час, поки він спав, побігла в аптеку, купила антибіотики. Та на голодний шлунок їх же пити не можна. Тому намагалася його погодувати. Однак син за якийсь час усе вирвав. Та лікарі сказали, що це нормально…" – розповіла матір дитини.

"Він ще бачив мене тоді, сам ходив. У той день я ходила до нашої дільничної лікарки. Вона, як виявилось, пішла у відпустку. Тому зайшла до іншої, щоби повідомити їй та отримати пораду. Розповіла, що викликала "швидку", описала стан дитини. Ще запитала, які можна пити ліки від гарячки та блювання. Вона виписала якісь свічки і порадила пити ті антибіотики, які нам виписали медики зі "швидкої". Говорила, якщо за два-три дні краще не стане, то слід їхати в лікарню", - додала жінка.

Дитині ставало гірше і мати вирішила їхати в лікарню.

"Спочатку хотіли викликати таксі, але вирішили, що краще їхати на "швидкій", щоби зареєстрували виклик. Медики приїхали і захотіли спочатку оглянути дитину. Я сказала, що треба їхати негайно. На той час Артем хоч і був млявим, але ще міг нормально дивитися на мене, міг стояти, говорити. Тобто в лікарню я привезла нормальну дитину, хоч і з високою температурою", - відзначила вона.

У лікарні після огляду дитини жінці повідомили, що у хлопчика немає ангіни.

"Сказали, що горло чисте. Під час цієї розмови була присутня лікарка "швидкої", яка говорила мені, що в сина ангіна. Єдине, що вона на це відповіла, так це "Ой"… Хоча ще вранці говорила про гнійну ангіну, а о 17:00 – вже "Ой", - підкреслила Надія.

Після огляду Артема поклали до лікарні в інфекційне відділення та призначили капельниці.

"Нам дали перелік ліків, які треба купити. Дивлюся, а там препарати, якими лікують від шлункових захворювань, приміром та ж "Смекта" тощо. Хоча я говорила, що від п’ятниці до неділі дитина не блювала, не поносила, їла звичайну їжу", – розповіла Надія.

Хлопчик також скаржився медикам "швидкої" на біль у голові. Весь час йому призначали медикаменти, які не допомагали.

"Після того капання й уколу близько десятої вечора сину стало значно гірше. Він кликав мене і намацував руками, бо перестав бачити. Потім у нього вискочив катетер, я взяла дитину на руки (це було десь пів на дванадцяту ночі) і розбудила лікарів. Сказала, що зірвався катетер, але у хлопчика щось не так з очима. Вони мовчки його оглянули, ввели якийсь антибіотик, ще здається, якийсь гормон і сказали, що дитина в дуже важкому стані, треба везти в реанімацію…" – розповіла Надія.

Відзначається, що до медиків з реанімації мати Артема претензій немає, оскільки вони робили все, що могли.

"Серед ночі підняли усіх лікарів з дому… Та в інфекційному відділенні елементарно не могли взяти аналіз крові. Лікували дитину від отруєння, хоча я говорила, що спочатку він нормально їв. Уявіть, приїздило чотири "швидких": одні сказали, що інфекція, інші – що ангіна…" – пригадала Надія.

Дитину рятували майже добу, але хлопчик помер. Смерть констатували у вівторок, 5 червня, о восьмій вечора.

"Моя свекруха чекала біля моргу, коли приїхав джип із лікарями, в тому числі й тими, що оглядали Артема. Розтин проводили за зачиненими дверима. По закінченню свекруха підходила і запитувала в одного з лікарів, у чому ж точно причина смерті. Він почав кричати: "Ви шукаєте винних чи що? Винні всі". Цей лікар дав їй візитку і сказав, що всі аналізи вони взяли і через шість днів будуть більш точні результати. Та свекруха продовжувала допитувати. Тоді лікар вирвав із рук візитку, кинув на землю, виштовхав свекруху на коридор і все. Не знаю, що вони ще знайшли чи не знайшли. Та попередньо нам написали, що в Артема був бактеріальний менінгіт", – розповіла мати хлопчика.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі помер малюк від щеплення.

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