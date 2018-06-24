"Виновна безнаказанность": нардеп Серей Лещенко высказался о нападении на ромов

Народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал реакцию украинских властей на конфликт с ромами

Группа неизвестных лиц в масках вчера, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. По мнению народного депутата Сергея Лещенко причиной происшествия является безнаказанность предыдущих нападений, а также неопределенность действующей власти. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

"Безнаказанность предыдущих нападений на ромов привела к новому витку насилия и — как следствие — первой смерти", — рассказал о причинах случившегося журналист "Украинской правды".

Также он критикует действующую власть, которая по его мнению выбирает между правами человека и мыслями, изложенными в книге А. Гитлера "Моя борьба".

"Руководство государства Украина, президент и министр внутренних дел, наконец должен определиться, из которого они стороны - Европейской конвенции по правам человека или книги "Майн кампф". Волна расправы останавливается не заигрыванием с нео-нацистами, а неотвратимостью наказания для всех преступников, от карманных воров к высокопоставленным коррупционерам", — выразил мнение нардеп.

Отдельно Лещенко выразил благодарность Национальной полиции, которая быстро задержала подозреваемых.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/leshchenko.ukraine

Напомним, что в Совете Европы (СЕ) осудили очередное нападение на лагерь ромов в Львовской области. Об этом заявил представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Гольтген.

Видео: video.rbc.ua